旅居加拿大登山好手徐耀群返台辦分享會 不幸命喪玉山

登山攀冰好手徐耀群本月6日命喪玉山東峰，平日常在自己臉書分享登山美景照片。（取材自徐耀群臉書）

本月6日徐姓男子與隊友攀登玉山群峰，竟在玉山東峰一處碎石坡不慎墜谷逾百公尺，頭部嚴重受創，透過玉山氣象站、玉管處等人員就近搶救但仍傷重身亡，並由直升機吊掛下山；而徐男其實是國內外登山界十分有名的資深登山攀冰好手徐耀群（Larry），惡耗傳出後，不少山友最近紛紛湧入他的臉書 留言哀悼。

徐耀群為資深登山家與登山嚮導，定居加拿大 ，日前返台要分享加拿大嚮導制度及進階技術攀登並與山友相聚。

登山攀冰好手徐耀群本月6日命喪玉山東峰，平日常在自己臉書分享登山美景照片。（取材自徐耀群臉書）

臉書粉專「《職人》SHOKUZiNE」9日PO文哀悼稱，「來自玉山東峰的噩耗震撼了山界，沒有人會想到來自玉山的墜落意外訊息竟然是資深的登山家與嚮導徐耀群（Larry），直到我們追溯訊息發現當時耀群確實在挑戰攀岩玉山東峰登頂的過程中不幸失手的訊息後才相信，平時都在加拿大帶團的耀群嚮導竟然已經命危」。

職人粉專並說，加拿大登山嚮導協會（Association of Canadian Mountain Guide，ACMG）已經先一步在其官網上發布，以「他很隨和，而且非常慷慨，隨時準備伸出援助之手，分享啤酒或給予急需的擁抱。他笑容燦爛，是著名的攀冰者」的評價為來自台灣的探險家留下永遠的紀錄。冒險家葬身於自己所熱愛的山域，雖然讓人感傷，但至少我們相信耀群在離開我們之前依然從事著他畢生熱愛之事。

登山攀冰好手徐耀群本月6日命喪玉山東峰，平日常在自己臉書分享登山美景照片。（取材自徐耀群臉書）

南投縣消防局表示，徐耀群一行2人是本月5日上午從塔塔加地區入山前往玉山群峰，預計8日下山，但徐卻意外墜落玉山東峰山谷，接到隊友通報後，消防局立即派遣山搜人員整備，另為爭取救援時效，同步申請內政部 空中勤務總隊派遣直升機協助。

隊友回顧事發經過，兩人是在玉山東峰一處的碎石坡失手，墜落百公尺的深谷，導致頭部重創。當下見他還有呼吸，趕緊報警請求救援，然而搜索人員抵達後，徐耀群已沒了呼吸心跳。

根據徐耀群臉書公開內容，簡介現居加拿大坎莫爾（Canmore）、來自台北市，最後一篇發文是：「各位新舊朋友們，這次回台灣，登山社的學長幫我辦了幾場分享會，如果想聚聚的朋友，不妨趁這個機會，過來聽聽我這些年來做了些什麼，我個人是覺得還滿精彩。」

登山攀冰好手徐耀群本月6日命喪玉山東峰，平日常在自己臉書分享登山美景照片。（取材自徐耀群臉書）

分享會內容包含加拿大嚮導證照制度和進階技術攀登，以及加拿大的登山活動；臉書友人起初很期待分享會，噩耗傳出後，網友紛紛留言「好難過，我想聽講座啊」、「太震驚了」、「賴肉好走」、「謝謝學長為登山界的付出」、「願山魂安息」。