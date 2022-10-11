柏南克7年前訪台 彭淮南：你的QE 讓我們很煎熬

美國聯準會前主席柏南克獲得2022年諾貝爾經濟學獎，圖為前央行總裁彭淮南在2015年與柏南克會面。(圖：商業周刊提供)

美國聯準會前主席柏南克、美國學者戴蒙和迪布維格三人10日獲得2022年諾貝爾經濟學獎，以表彰他們對銀行及金融危機的研究貢獻。柏南克在擔任聯準會（Fed）主席任內，共推出3次量化寬鬆（QE），評價可說是毀譽參半，央行 前總裁彭淮南就曾形容柏南克的QE，「把市場搞的雞飛狗跳」。

回顧2015年5月，柏南克受邀來台參與論壇，並與當時的央行總裁彭淮南、台積電 董事長張忠謀等大咖進行精彩對談。主辦單位特別安排彭淮南與柏南克進行一場10分鐘的私人會晤，彭淮南在這場「雙南會」裡開門見山對柏南克抗議：「你的QE帶來很多副作用，讓我們很煎熬（suffer）。」

2008年國際爆發金融危機，柏南克推出史無前例的QE政策印鈔救市，向全球市場注入大量資金，柏南克也因此有了「QE教父」的封號。

此外，當時的台積電董事長張忠謀詢問柏南克，該如何解決貧富差距問題，柏南克回答說，美國貧富差距愈來愈大，美國夢確實沒有過去容易；並強調美國收入排名最後5%的人、要擠進前5%比歐洲還難。但不平等本身不一定是壞事，重點是要給不同階級晉升的機會，而教育是達到階級流動的關鍵門票。

柏南克並提及，課累進稅率是解決貧富不均的好方式，但課徵富人稅是不切實際的想法，因為財富可以跨國轉移到免稅天堂或稅率較低之處。

當時擔任主持人的國發會前主委管中閔詢問，對中國大陸推動人民幣國際化，目標是成為國際儲備貨幣 有何看法？柏南克回應，人民幣要成為國際貨幣，還有很長的路要走；因為不是國家的經濟體龐大，該國的貨幣就能成為國際貨幣，美國在19世紀就是很大的經濟體，但美元在第一次世界大戰後才成為儲備貨幣。

柏南克7年前來台的時候，論壇現場可說是座無虛席，入場門票2萬元起跳，最接近演講台的貴賓席要價10萬元，700個座位全數坐滿，足見「QE教父」魅力無窮。