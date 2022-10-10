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女經理相姦下屬怕他「錯頻」 他全叫「親愛的」省煩惱

記者王宏舜／台北即時報導
知名釀酒公司海外業務陳姓女經理勾搭已婚的黃姓下屬，黃妻求償100萬元台幣，台北地方法院判陳女賠償30萬元台幣；兩人都上訴，台灣高等法院駁回確定。（示意圖／ingimage）
知名釀酒公司海外業務陳姓女經理勾搭已婚的黃姓下屬，黃妻求償100萬元台幣，台北地方法院判陳女賠償30萬元台幣；兩人都上訴，台灣高等法院駁回確定。（示意圖／ingimage）

台灣一家知名釀酒公司海外業務陳姓女經理勾搭已婚的黃姓下屬，兩人還共同編輯TimeTree行事曆紀錄婚外情，黃妻發現丈夫與上司出雙入對，還共遊東京、大阪與入住汽車旅館，以配偶權遭侵害求償100萬元（台幣，下同，約3萬1309美元）。台北地方法院判陳女賠償30萬元（約9393美元），兩人都上訴，陳女主張配偶權非憲法或法律上權利，性自主權才受憲法保障，台灣高等法院駁回確定。

黃姓夫妻2013年10月結婚，育有2女；黃2019年初到釀酒公司上班，結識了陳姓女經理，還發展婚外情。2020年6月，黃姓夫妻在民間公證人公證下協議離婚，黃同意賠償前妻20萬元。

共同編輯「婚外情行事曆」

前妻表示，陳姓女經理明明知道下屬是有婦之夫，卻還常藉職務之便聊天，甚至共同編輯記錄婚外情的行事曆，在公開場合也牽手、勾手，甚至一同出遊，嚴重破壞她家庭。

因一審判陳女賠償30萬元，陳女不服而上訴，前妻附帶上訴，要求對方再賠70萬元。陳女表示，從蒐證資料來看，沒有她和黃擁抱、親吻等親暱動作，且前妻曾使用黃的密碼登入Gmail、TimeTree帳號，即有權限編輯任何文字，她沒有踰矩。

叮嚀「快洗澡」 法官認定「湮滅證據」

高院民事庭勘驗蒐證光碟，發現陳女和黃在等電梯、餐廳候位時，有勾手、摸腰等行為。陳女說出「工作上我會要求你，也可以concall」「而且還叮嚀我套子要帶回來，到家趕快洗洗喔」「是覺得我吃完會很放蕩是嘛」等字語，但也擔心黃外遇會被發現，問他「兩邊回你會不會錯頻？」黃則自信滿滿地說「不會，我頂多說出『親愛的』我好想親你之類的」。

高院認為，從對話中可見黃與陳女相互撒嬌、言詞親密，如同情侶一般，且黃2019年7月26日曾叮嚀陳女要將保險套帶回家，陳女則要黃回家後「趕快洗澡」，可見兩人有性行為、彼此叮嚀要湮滅證據，陳女侵害黃妻配偶權情節重大。高院指婚姻與家庭為社會形成與發展的基礎，受憲法制度性保障，受害配偶對違反忠誠義務的配偶，依民事侵權行為法律關係請求財產上或非財產上損害賠償，未違反憲法所保障「性自主決定權」。

衡量精神慰撫金數額後，高院認為黃的前妻可以請求60萬元，陳姓女經理與黃英平均分擔義務，各負30萬元，因黃已經給付20萬元，他的10萬元差額已經前妻免除，因此前妻只能向陳女求償30萬元。

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