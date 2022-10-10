我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「上班時被拖入地下室」史丹福大學驚傳今年第2起性侵

美節目專訪 張忠謀：台積電供世界晶片 台免於中攻打

網爆「波爸」名單 牙醫世代內戰

記者邱宜君、李樹人／台北10日電
全台累積近兩千人至國外念牙醫學系，返國後，卡在實習名額，無法參加第二階段國考，立法院修定醫師法，遭批幫權貴子弟開小門。圖為示意圖。(本報資料照片)
全台累積近兩千人至國外念牙醫學系，返國後，卡在實習名額，無法參加第二階段國考，立法院修定醫師法，遭批幫權貴子弟開小門。圖為示意圖。(本報資料照片)

網路最近流傳一份「波爸名單」，上面均為牙醫界權貴，引爆本土年輕牙醫系學生怒火，也意外掀起牙醫內戰，涉及世代之爭、權貴與平民之戰。

近年來，牙醫正夯，台大、陽明等牙醫學系分數已高出其他學校醫學系，這也興起一股波蘭、西班牙留學風潮，部分資深開業牙醫、牙醫師公會大老希望子女繼承牙科診所，花費數百萬元送孩子至國外念書，但回台後卻卡在實習名額，而動彈不得；為此，今年5月30日立法院3讀通過「醫師法部分條文修正案」及7項附帶決議，為目前400多名等待實習的「波波」牙醫、「西西」牙醫解套。

陽明交通大學牙醫系教授林元敏表示，台灣牙醫養成過程嚴謹，需學習6年，考過第一階段國考、通過醫院實習，才能畢業，再考第二階段國考才能執業。相較之下，至波蘭、西班牙等國家牙醫系，入學門檻低，留學代辦業廣告甚至宣稱「透過Skype面試即可」。

為此，本土牙醫師及大學教授串聯籌組「本土小牙醫聯盟」，怒批出國學生為「買學歷、走後門的權貴子弟」。

一名北市開業牙醫師說，波蘭、西班牙等醫學院牙醫學系水準參差不齊，有些如同牙醫補習班，只要有錢可就讀，但畢業後，連歐盟都不准其執業；目前全台已有6000多家牙科診所，如未管制牙醫師總數，未來牙科診所恐將「超商化」，品質堪慮。

醫學 超商 歐盟

上一則

美節目專訪 張忠謀：台積電供世界晶片 台免於中攻打

下一則

大學求「生」 南向外也前進蒙古

延伸閱讀

舒小泉牙醫診所停車方便提供全頜迅速種植修復技術

舒小泉牙醫診所停車方便提供全頜迅速種植修復技術
黃信達牙醫博士談牙周病對身體的影響

黃信達牙醫博士談牙周病對身體的影響
精典牙科：全口植牙患者的福音

精典牙科：全口植牙患者的福音
張効維矯正牙醫診所實行嚴謹防疫措施 讓大家安全健康

張効維矯正牙醫診所實行嚴謹防疫措施 讓大家安全健康

熱門新聞

高雄李姓男子私自將熱水倒入超商的茶葉蛋鍋中，被超商索賠商譽損失。圖／本報系資料照

熱心過頭...為超商茶葉蛋鍋加熱水 台男遭求償3萬美元判賠19元

2022-10-02 12:30
龍應台。（記者林伯東／攝影）

西方挺台是「恐怖寵愛」龍應台：鼓吹戰爭者都是罪人

2022-10-05 21:06
哥倫比亞廣播公司「60分鐘」9日晚播出台灣重量級政治、經濟人士專訪。圖為張忠謀接受專訪。（截圖自「60分鐘」）

美節目專訪 張忠謀：台積電供世界晶片 台免於中攻打

2022-10-09 23:55
特斯拉執行長馬斯克提議把台灣變成中國一個特別行政區來防止衝突，而外媒彭博報導，在最壞的情況下，美國會考慮協助撤離台積電工程師。學者表示，這都凸顯美國對台灣不信任。（路透）

馬斯克「特區說」、傳美兵推護晶片 學者：對台不信任

2022-10-08 20:16
國民黨台北市長參選人蔣萬安（左起）、民進黨台北市長參選人陳時中與無黨籍台北市長參選人黃珊珊，日前出席羽球公益賽。(本報資料照片)

TVBS民調：周玉蔻風波後 蔣萬安支持度40% 黃珊珊23% 差距拉大

2022-10-04 02:29
台國安局長陳明通上午率相關情報機關首長列席外交及國防委員會，提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」。圖／取自台立法院直播

美要將台灣變成武器庫？國安局長回應了

2022-10-06 12:02

超人氣

更多 >
成龍女兒吳卓林遭目擊排隊領免費食物「穿得像流浪漢」

成龍女兒吳卓林遭目擊排隊領免費食物「穿得像流浪漢」
北京改口支持馬斯克言論：台灣可作為特別行政區

北京改口支持馬斯克言論：台灣可作為特別行政區
FT：美管制對中晶片出口 將釀全球科技業海嘯級衝擊

FT：美管制對中晶片出口 將釀全球科技業海嘯級衝擊
曼哈頓華埠中餐館招聘啟示滿街 無人應徵

曼哈頓華埠中餐館招聘啟示滿街 無人應徵
前中國網路審查員：李文亮過世促使我辭職

前中國網路審查員：李文亮過世促使我辭職