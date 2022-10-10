網爆「波爸」名單 牙醫世代內戰

全台累積近兩千人至國外念牙醫學系，返國後，卡在實習名額，無法參加第二階段國考，立法院修定醫師法，遭批幫權貴子弟開小門。圖為示意圖。(本報資料照片)

網路最近流傳一份「波爸名單」，上面均為牙醫界權貴，引爆本土年輕牙醫系學生怒火，也意外掀起牙醫內戰，涉及世代之爭、權貴與平民之戰。

近年來，牙醫正夯，台大、陽明等牙醫學 系分數已高出其他學校醫學系，這也興起一股波蘭、西班牙留學風潮，部分資深開業牙醫、牙醫師公會大老希望子女繼承牙科診所，花費數百萬元送孩子至國外念書，但回台後卻卡在實習名額，而動彈不得；為此，今年5月30日立法院3讀通過「醫師法部分條文修正案」及7項附帶決議，為目前400多名等待實習的「波波」牙醫、「西西」牙醫解套。

陽明交通大學牙醫系教授林元敏表示，台灣牙醫養成過程嚴謹，需學習6年，考過第一階段國考、通過醫院實習，才能畢業，再考第二階段國考才能執業。相較之下，至波蘭、西班牙等國家牙醫系，入學門檻低，留學代辦業廣告甚至宣稱「透過Skype面試即可」。

為此，本土牙醫師及大學教授串聯籌組「本土小牙醫聯盟」，怒批出國學生為「買學歷、走後門的權貴子弟」。

一名北市開業牙醫師說，波蘭、西班牙等醫學院牙醫學系水準參差不齊，有些如同牙醫補習班，只要有錢可就讀，但畢業後，連歐盟 都不准其執業；目前全台已有6000多家牙科診所，如未管制牙醫師總數，未來牙科診所恐將「超商 化」，品質堪慮。