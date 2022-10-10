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大學求「生」 南向外也前進蒙古

記者許維寧／台北10日電
受少子化影響，部分生源又外流，國內大學也開始積極進軍海外，有學校還開拓蒙古新「生」路。圖為示意圖。(記者游振昇／攝影)
受少子化影響，部分生源又外流，國內大學也開始積極進軍海外，有學校還開拓蒙古新「生」路。圖為示意圖。(記者游振昇／攝影)

疫情日常化與邊境開放，今年留學市場反彈，且近年留學市場有向下延伸成高中就出國的趨勢。受少子化影響，部分生源又外流，台灣的大學也開始積極進軍海外，除了新南向國家，有學校還開拓蒙古新「生」路；由於中國大陸邊境尚未開放，對台灣而言反而是招生機會。

根據教育部國際司統計資料，包括美加等台灣留學熱門國家，2020年受疫情影響，台灣留學生人數多跌至近7年新低，去年漸回溫。以美國為例，2020年留學簽證人數僅2019年1/3、約4000人，去年回溫至逾8000人。

全球職涯發展協會理事長王星威說，疫情中斷留學，今年市場呈現反彈趨勢；過去學生多選擇出國讀碩士，近5年內向下延伸出國讀大學甚至高中。

升學輔導機構大學問執行長魏佳卉說，9月底澳洲留學展入場人數約是去年2倍，明年高中生出國留學潮應會增加，代表優勢家庭的高中生正在出走。加上明年升大學考生預計比今年再少近5000人，國內大學招生勢必要更努力。

大學因而趕緊恢復國際招生行程、努力開源。銘傳大學國際長劉廣華近期造訪馬來西亞、蒙古招生，也是兩年來再辦海外實體招生。他說，過去台灣無蒙古生，近年各校努力招募約1600人，受疫情影響下跌近半。

其他像文藻外語大學國際長陳玉珍說，線上、實體招生並行，包括日本、印尼等國近期都會舉辦線上招生活動，預計11月起再到美國簽約推動優華語計畫。

招生 疫情 邊境

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