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蘭嶼爆百人群毆 警漏夜渡海拘提

記者卜敏正／台東10日電
近百名蘭嶼青年不滿簡男亮刀打人，前晚群聚要找簡男討公道。（圖：聯合報讀者提供）
近百名蘭嶼青年不滿簡男亮刀打人，前晚群聚要找簡男討公道。（圖：聯合報讀者提供）

簡姓男子到蘭嶼旅遊，和當地施姓居民發生行車糾紛，疑亮刀恐嚇並毆打施，引爆島上居民怒火，近百人午夜圍堵民宿追打簡男；蘭嶼分駐所警力僅12人，台東警方急調派20名警力搭海巡快艇從本島趕赴增援，拘提雙方鬥毆、施暴者共6人，8日帶回移送台東地檢署偵辦。

這是台東警方除查賄外，首次跨海至蘭嶼處理刑事案件。台東縣警局長葉超鴻說，蘭嶼人純樸、團結，全案是小衝突引發紛爭，警方展現公權力，執法不護短，不論本地、外地人一律查辦。考量選前治安，未來會不定時派警力進駐蘭嶼。

警方調查，26歲簡姓男子連假期間和友人到蘭嶼旅遊，在環島公路朗島國小前和51歲施姓男子發生行車糾紛，兩人互按喇叭，過程中有人亮刀，簡徒手毆打施男頭部，一行人才離去。

施被毆打後未驗傷，但隨後島上傳出外地人亮刀欺侮蘭嶼人，引發居民怒火，入夜後近百人聚集民宿外，有人動手教訓簡男，簡的同行黃姓友人也受波及受傷。

居民形容，群眾聚集民宿燒烤店外叫囂、怒罵，有人持棍棒追打、摔東西，現場一片混亂，宛如「古惑仔」電影情節。

其中打傷施姓居民的簡男涉傷害罪，他否認亮刀，供稱可能是同行友人所為；施等5人涉聚眾鬥毆、妨害秩序，6人押回台東分局偵詢後移送法辦。簡的友人是否亮刀恐嚇另行調查。

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