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太平島疑漸陸沉 海平面升將淹沒新建碼頭 機密預算護岸

記者洪哲政／台北10日電
海巡署目前正在太平島實施港側浚深及碼頭整修統包工程，預計明年4月完工。(取材自華榮營造股份有限公司官網)
海巡署目前正在太平島實施港側浚深及碼頭整修統包工程，預計明年4月完工。(取材自華榮營造股份有限公司官網)

南沙太平島目前正進行港側浚深及碼頭整修統包工程，太平島興建簡易機場後，年年發現海拔降低，有疑似陸沉的現象，海巡署除動用機密預算進行海岸防禦護岸工程外，同時抽取海砂回填多處岸際，避免遭淹沒。

國防部引據資料向立法院表示，若海平面上升0.5至1公尺，太平島低處與港口設施將遭淹沒。記者就此詢問，海巡署昨表示沒有評論。

國防部整合評估司近期向立法院提出報告表示，根據環保署「氣候變遷海平面上升對我國之衝擊評估與適應策略」指出，若海平面上升0.5至1公尺，以海拔平均為5至6公尺的南沙太平島為例，依電腦模擬海水上升，太平島低處與港口設施將淹沒。

太平島自2007年完成太平島機場跑道設啟用後，即發現有類似陸沉現象，原因是為鋪設跑道，島中間大面積土地被緊緻壓實，造成部分島海拔低於海平面，岸際不但年年退縮，加上「西南湧」沖刷，造成地形改變。

政府10年前就以機密預算在島西北側進行海岸防禦工程，除建設巨大消波塊進行護岸措施，設站監控，避免岸際地形遭淹沒侵蝕，影響跑道地基；此外，也利用建設碼頭等時機抽取海砂，回填西側跑道尾與東側航站端的低處海岸。

海巡署目前正在太平島實施港側浚深及碼頭整修統包工程，預計明年4月完工，抽出的海砂堆積在跑道尾形成新生地，並曾以消波塊紮實地基，外界曾懷疑造地目的在於延長跑道。官員解釋，海砂填地主要是護岸工程之一。延長跑道因外界關注，目前暫無進度。

此外，國防部整合評估司向立法院提出「軍事設施如何面對氣候變遷影響」報告指出，台灣面臨氣候變遷最嚴峻的情況並非海平面上升，而是不定時的強降雨與豪大雨所致的土石流等災害；陸海空軍較易受到強降雨影響的設施，如機場、陸海空軍基地設施、三軍雷達站等，宜進行土壤結構強化，即早應對。

整評司表示，國軍現有武器裝備系統可參考美軍低碳排載具模式，將陸續以電動車汰換國軍下轄的行政車輛，減少燃油車輛使用達到減排之效。國軍包含憲兵指揮部等數個單位，已採購電動車作為行政用車，供勤務運輸等用途使用。

海巡署多年前就以機密預算，在島西北側進行海岸防禦工程，除建設巨大消波塊進行護岸措...
海巡署多年前就以機密預算，在島西北側進行海岸防禦工程，除建設巨大消波塊進行護岸措施，避免岸際地形遭淹沒侵蝕，影響跑道地基。(取材自蘋果地圖)

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