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非核家園跳票 台2024年掀能源攻防戰

台灣新聞組／台北9日電
高雄煉油廠原址正在進行土壤整治，十幾台怪手不停翻攪廢土，挖出的汙染土方堆置在旁，高達十多公尺，一旁就是台積電優先進駐的廠區，現場滿是濃臭、刺鼻的化學味。（記者劉學聖／攝影）
高雄煉油廠原址正在進行土壤整治，十幾台怪手不停翻攪廢土，挖出的汙染土方堆置在旁，高達十多公尺，一旁就是台積電優先進駐的廠區，現場滿是濃臭、刺鼻的化學味。（記者劉學聖／攝影）

「護國神山」進駐高雄，宣布今年如期動工，台積電進駐是高雄市長陳其邁的重大政績，但國民黨對手柯志恩質疑，高雄9月就停電8次，未來，光一個台積電高雄廠用電，就會超過高雄市所有民生用電的總和，用電將是大問題；蔡政府雖設定2025年目標再生能源占比2成，但目前綠能建置進度落後，經濟部長王美花已坦言「跳票」。

穿過被巨大隔音牆擋起的工地，刺鼻的化學味在空氣中散開。這裡是中油五輕舊址—台灣史上最大規模的土壤及地下水汙染整治區，在台積電接受高雄市府邀請設廠後，進出車輛全被高規格把關；巡迴採訪團隊9月進入工地時，台積電將優先進駐的工區只剩六、七台怪手，相較於鄰近工區堆滿有如小山丘的土堆，這裡宣告整地接近尾聲。

沒過幾天，高雄市政府工務局核准建照，台積電也宣布今年如期動工，2024年量產。

9月停電8次 台積怎翻轉高雄

「護國神山」進駐，地方拍手叫好，但一場奈米級工程，卻為港都埋下一枚深水炸彈，牽動高雄市長選情，對民生用電衝擊更是一大隱憂。高雄變天需要奇蹟，不論選情或經濟，台積電都扮演關鍵角色。

8月底，彭博報導指出，當前台積電占全台整體能源消耗約6%，預期2025年將達12.5%。地球公民基金會專員鄧宇佑說，台積電到高雄設廠，大家看到就業機會、炒高房價，卻鮮少有人注意到能源問題。

為迎接台積電，高雄市政府與中油簽訂行政契約，五輕場址整治從17年縮短到3年完成，「光速整治」爭議不斷。但自從去年底台積電宣布設廠後，北高雄房價翻倍，街頭更拉起「榮耀高雄」看板；前市長韓國瑜當年一句「高雄又老又窮」，如今多少人寄望台積電翻轉大高雄。

台積電進駐是高雄市長陳其邁的重大政績，但國民黨對手柯志恩質疑，高雄9月就停電8次，不是一個台積電來就能解決所有問題。

廢核必定跳票 沒人設想下一步

未來，光一個台積電高雄廠用電，就會超過高雄市所有民生用電的總和。中油知情人士說，「接電不是問題，通電才是學問」，多數高雄人只看到台積電，忘了問電從哪裡來？

「電從哪裡來」是產業界共同疑慮。官田工業區廠商協進會理事長季惠卿長年支持廢核，但眼見2025年非核家園時程逼近，他說，當替代能源無法跟上時，政策要做滾動式調整，「廢核一定跳票，但沒人告訴我們下一步怎麼辦？」

今年303大停電，南部傳產受創最大。工總秘書長蔡練生說，政府一再對供電掛保證，但停電、跳電次數增加，政府宣示2025年的能源配比，是否能支撐產業需求？

蔡政府設定2025年目標再生能源占比2成，但綠能建置進度落後，經濟部長王美花已坦言「跳票」，2026年10月才能達成。行政院緊盯，擁有土地的政府單位要建置綠能配額，短短6年內，陸域風機成為沿海新風貌，魚塭也被光電板取代。

基隆海岸也面臨新危機。中油天然氣第3接收站爭議才剛平息，台電卻規畫在外木山興建第4接氣站。

藻礁公投落幕 下個戰場在4接

「政府不是說3接做好了，北部供電就沒問題了嗎？」反4接填海造陸地方公投領銜提案人王醒之說，若4接環評過關，不到5年內，大海將浮出一塊載著天然氣儲槽的灰色水泥地；能源轉型不能以生態換取能源，環團發起保護基隆海岸公投，卻因基隆市府報中央裁示，連發起公投都遇瓶頸。

去年底「珍愛藻礁」公投案落敗後，環團集中火力到4接，當年的公投領銜人潘忠政仍一次次回到設置中油3接站的大潭藻礁，觀察消失中的保育類物種。

潘忠政說，2025年非核家園，應先設法抑制電力需求，但現在對零碳排沒有具體方案，失控的能源政策，讓生態被霸凌、土地遭覬覦。

2050年淨零碳排是全球共識，但當再生能源發電量跳票，太陽能、風電侵蝕農漁業與沿海地貌，歐洲議會又將核能列入永續綠色議案，挑戰蔡政府「非核家園」神主牌，也為2024總統大選的能源攻防埋下伏筆。

台積電 公投 綠能

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