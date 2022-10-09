民進黨前立委高志鵬貪汙案 併案審理拚翻盤

憲法法庭以唐榮鐵工廠營建部經理劉政哲非常上訴迴避爭議為主，「併案」審理34名死刑犯釋憲案外，還包括民進黨 前立委高志鵬貪汙案，總計共46聲請案合併審理。其中，值得注意的是，高志鵬二度聲請釋憲碰壁，如今案件成功被受理，若憲法法庭判決違憲，高的貪汙案將有翻盤機會。

唐榮鐵工廠原為前省政府所屬機關，劉政哲因貪汙被判刑定讞，但認為最高法院審理非常上訴案的兩名法官，曾參與第二審判決而未迴避，違反憲法保障人民權利；憲法法庭2018年受理，並以劉政哲案為主案，陸續併案審理死囚聲請最高法院更二連身條款釋憲案。

憲法法庭認為死囚聲請釋憲的迴避爭議、涉及法規範與劉政哲案相同，其中包括刑事訴訟 法第17條第8款、連身條款等，認為違反公平法院、法定法官原則，皆屬於迴避爭議，屬於併案審理範疇，至今累積46案。

細究46案中，高志鵬也是原因案件聲請人之一；高收受50萬台幣（約1.6萬美元）賄賂，在國有財產局市場承租價購案中替特定業者關說，被依貪汙罪判刑4年半定讞，入監服刑756天後獲假釋，高重獲自由後仍持續聲請大法官 釋憲拚翻案。

高志鵬認為刑事訴訟法相關條文、最高法院刑事案件分案實施要點違反憲法保障人民訴訟權、憲法公平審判原則，去年底聲請釋憲，憲法法庭今年3月24日裁定不受理。

高志鵬另指刑事訴訟法第17條第8款「法官曾參與前審之裁判者」違憲部分，憲法法庭今年3月2日受理，且併入劉政哲案一同審理。此外，46案中也包括歸仁雙屍案死囚再審獲無罪的謝志宏、KTV殺警案死囚再審改判無罪的鄭性澤。