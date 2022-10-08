移工入境10/13鬆綁 0+7可工作

勞動部宣布，13日起同步實施「0+7」移工入境防疫措施，圖為桃園機場外籍移工在入境後於登機門外確認相關資料。（記者季相儒／攝影）

勞動部7日宣布，10月13日起，同步實施「0+7」移工入境防疫 措施，其中產業移工，以及服務非重症高風險社福移工，在自主防疫期間，只要具兩日內快篩陰性結果，就可外出及從事許可之工作，不過若社福移工的服務對象為高齡者、重症等高風險者，應於旅館 或移工宿舍辦理自主防疫，自主防疫期間也不能工作。

勞動部表示，雇主應該安排移工入住符合一人一室且有獨立衛浴的旅館、移工宿舍或雇主自宅，不論是否外出工作，在「0+7」期間，雇主仍應給薪。若安排社福移工入住旅館自主防疫，將補助雇主每人每日旅宿費的5成。

根據統計，移工專案入境從今年2月至9月底，已引進13萬名移工，其中產業移工11.5萬人、社福移工1.5萬人，確診率約3.4％，與國際旅客數據相近。

勞動部表示，移工入境後，應於入境第0或1、3、5、7天，又或是有症狀時快篩，雇主或仲介應上傳結果至勞動部入出國移工關懷服務網。若未照辦，將由地方衛生單位依法處理。

此外，服務重症高風險者（65歲以上、6歲以下、免疫不全或低下者）的社福移工，因擔心接觸到高風險的被照顧者，規定移工只能入住旅館或移工宿舍自主防疫，不能住進雇主自宅，兩天內快篩陰得外出，但不得從事工作。另種情況是，雇主無人照顧等特殊情況，經雇主同意後，移工住進雇主自宅自主防疫，但須每日快篩陰，才能外出及從事許可工作。

博茂人力顧問有限公司總經理楊玉珠表示，制度看似放寬，但實際對社福移工而言，根本只放寬1天，還要先支付8天的防疫旅館費用，再加上多數使用移工家庭，不一定都是臥床患者，建議重症高風險對象可有更明確的定義，不該直接用年齡畫分。也有仲介業者認為，新制讓雇主增加不少費用，除每兩天要快篩，「0+7」期間要付薪資。