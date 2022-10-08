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新聞評論／陳時中洩天機：疾管署預算用於振興經濟

聯合報社論

立法院正在審查明年總預算。其中，衛福部疾管署編列845億元（台幣，下同，約26.6萬美元）預算，是今年預算187億的4.5倍，引發外界質疑灌水浮編。疾管署兩度就此澄清，先是說因8400億的防疫特別預算年底將用罄，明年防疫經費回歸一般預算，所以較高；次日又補充說，與今年比，其實整體預算還減少了98億元。兩種說法都在混淆視聽，毫無說服力。

疾管署的說明難以令人信服，原因有三：第一，新冠疫情已漸趨流感化，國境正要解封，政府卻仍以尖峰疫情來編列預算，殊不合理。第二，蔡政府3年花掉8400億特別預算，但真正用於防疫及醫療者不到兩成，其餘都拿去紓困補貼施恩，絕不能再重蹈覆轍。第三，明年確實仍有防疫需要，其需求不難務實估計，但應以回歸常態為原則，不可再胡亂灌水。

疾管署的預算玄虛，其實還有更深一層的內幕，陳時中的談話便洩漏了天機。正在參選台北市長的陳時中被問到疾管署明年的預算，他直率地說，「政府願意投入大量經費協助經濟復甦是好事」，未來他若當選市長，一定會爭取這些經費，讓台北市經濟更快復甦。當韓劇《政客誠實中》正在熱映，陳時中也誠實說出了預算的底蘊：原來疾管署編了800多億元預算，重點不在防疫，而是用來協助「經濟復甦」。

陳時中能說出這番疾管署官員都說不出來的重點，絕非他失言。事實上，這些預算可能是他從衛福部「落跑」去參選前即已編好，他才是這筆預算的創意發想人。甚至可以說，編列這樣的防疫預算，其實是他為自己參選預留的衣個「伏筆」和利多。

說穿了，無非是蔡政府為了貪圖方便、規避監督，而假藉「防疫」之名，設計出一個政府撒幣施恩買票的巧門，什麼三倍券、農遊券、藝FUN券、紓困金、失業補助金等林林總總，行政院愛怎麼花就怎麼花，在野黨根本難以置喙。陳時中用防疫預算藏私夾帶，蔡政府則任意揮霍，他們快活過後，最後要誰收拾？

預算 防疫 陳時中

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