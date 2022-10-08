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居住正義死 青年怨房價高 綠青年支持度跌2成

台灣新聞組／台北8日電
竹科附近已發展飽和，新興開發的竹北地區近年高樓林立，遙不可及的房價比天際線還高。(記者許正宏／攝影)
竹科附近已發展飽和，新興開發的竹北地區近年高樓林立，遙不可及的房價比天際線還高。(記者許正宏／攝影)

從台北南下桃園蘆竹，眼前是一棟棟大樓社區，在雙北高房價推波助瀾下，大量首購族、年輕人往南「逐房價而居」，蘆竹、龜山已形成龐大「脫北族」落腳處。高房價迫使都會區人口大逃殺，一路從桃園蛋黃區再外溢至蛋殼區，出現年輕選票「新南向」現象。

再往南過了頭前溪，竹科已發展飽和，新興開發的竹北地區高樓林立，遙不可及的房價比天際線還高；就算到了南台灣，台積電預定廠區造成北高雄在一年內房價大翻倍，「北漂」青年返鄉，更驚覺家鄉房價，早已高不可攀。

高房價是全民有感，過去兩年高鐵延伸宜蘭從站址還未定案，房價已先漲一波；宜蘭高鐵特定區一定案，田埂間插滿「我要買地」旗幟，蔚為宜蘭奇觀。在地建商謝國興說，高鐵還沒來，土地先漲，對宜蘭人是「未蒙其利、先受其害」。

青年無處可去，更無處可住。藍綠白拉攏青年選票，年輕人的聲音卻在這場選戰中消失。

本報系聯合報今年六都大調查，高房價是民怨之首。對照內政部10月初發布第二季全國住宅價格，比去年同季大幅上升一成，過去「台北居，大不易」，如今「台灣居，大不易」，蔡政府的「居住正義」招牌搖搖欲墜。

崔媽媽基金會執行長呂秉怡說，造成年輕人居住板塊大位移，高房價是主因，但房價動輒牽涉既得利益者，台灣選舉每兩年一次，改革房價只能在「地方選舉疊一塊小磚、總統大選再疊一塊大磚」，20年才能疊出一道「居住政策」圍牆。

為蔡政府居住政策打幾分？呂秉怡說，「健全租屋市場」，政府雖推出租金補貼等相關方案，卻有租屋黑市未納管問題，租屋族看得到、吃不到，只能給30分；「健全購屋市場」怕擋人財路，幾乎無作為，給0到5分；「社會住宅」差強人意，在國家住都中心領銜下有點成績，給60到70分。

換言之，民團給政府居住正義平均35分，「死當」！

擔心高房價議題嚇跑年輕人，民進黨試圖從網路世界力挽狂瀾，強力放送「有政府，會做事」；2020「辣台妹」雖在選戰中成功號召年輕選票，但綠營操盤手指出，根據內部民調，今年整體年輕族群支持度已滑落至少二成。

都市房價居高不下，十多年來政府高喊「青年返鄉」，如今執政黨重心轉移，土地價格隨南科、台積電水漲船高，政府口號響破天際，年輕人仍然買不起一間房子。

年輕選票向來是綠營優勢，但從北到南採訪，發現都會區年輕人對高房價最有感；返鄉者，在鄉村卻缺乏光榮感，矛頭都是指向執政黨。「年輕鐵票生鏽」成為綠營隱憂，但選票並未流向國民黨，而是轉向民眾黨、時代力量、台灣基進等新興小黨，成為藍綠兩大黨的警訊。

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