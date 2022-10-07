台灣十大傑出青年 炎亞綸、奧運金牌「麟洋配」上榜

副總統賴清德（左）出席十大傑出青年公布記者會，鼓勵得獎人懷抱理想往前邁進，右為藝人炎亞綸（本名吳庚霖）。(記者劉學聖／攝影)

第60屆十大傑出青年選拔7日舉辦當選人公布記者會，今年當選人包括知名藝人炎亞綸、以及勇奪東京奧運 金牌的羽球 雙人組合王齊麟與李洋等人。副總統賴清德 、高雄市長陳其邁共同出席，見證優秀青年表現與貢獻社會的滿滿正能量。

本屆10個類別的得獎人表現傑出，包含演、視、歌三棲獲金鐘獎肯定的「文化藝術類」當選人炎亞綸（本名吳庚霖），以及為台灣奪得奧運金牌的「體育技藝類」羽球雙人組合王齊麟與李洋，由王齊麟代表出席。

「麟洋配」李洋（後）與王齊麟（前）。(本報資料照片／記者曾原信攝影）

炎亞綸表示，台灣這塊土地讓他有自由奔放的思想，突破框架，從事文化藝術工作，希望自己承先啟後，接棒為台灣做更多文化藝術傳播。王齊麟說，接觸羽球是因為家人從小到大支持，參加校隊專業訓練，隨後開啟國際賽之路，去年首次參加奧運就拿到金牌最高成績，希望自己能夠持續發光發熱。

主辦單位國際青年商會 1963 年起舉辦「十大傑出青年選拔」，每年選出 10 位具有卓越表現與社會影響力的青年，今年已邁入第 60 屆，共有162件推薦或報名參加，其中在「社會服務類」與「科學及技術研究發展類」報名件數最多，象徵社會對於公益與人類福祉促進，以及高科技產業多元面相的重視與正向發展。

今年十大傑出青年選拔邀請賴清德擔任評審委員會主任委員，勞動部部長許銘春、經濟部政務次長曾文生、外交部 NGO 國際事務會執行長王雪虹、台灣永續能源研究基金會董

事長簡又新等產官學界專家評選，歷時近三個月審慎公正評選，十大傑出青年順利產生。

賴清德說，10位得獎人雖然獲獎領域不同，都具備了公益服務精神，也在每個領域辛苦突破困難，獲得相當成就，更持續懷抱理想，繼續往前邁進，對社會國家做出具體貢獻。他勉勵得獎者，這座國家級獎項是年輕人模範及榜樣，會對社會產生正面向上力量，共同為土地而努力。

副總統賴清德（左七）、高雄市長陳其邁（左八）出席十大傑出青年公布記者會，鼓勵得獎人懷抱理想往前邁進。(記者劉學聖／攝影)

高雄市長陳其邁說，青年在歷史上常積極改變國家甚至整個時代的命運，也跟土地的發展息息相關，照顧青年與支持青創一直是高雄市重要施政目標，十大傑出青年的選拔持續為社會注入正向能量，未來也希望有更多高雄優秀青年入選這個獎項。

陳其邁表示，得獎者在各領域獨領風騷，不管在學界、商界，或是基層公務同仁，雖然不見得是知名大官，他們在每個領域扮演好自己角色，成為社會進步改革的中堅力量，感謝青商會60年來，為台灣社會選出最能代表台灣時代精神的傑出青年，他也要向10位得獎人表達恭喜之意。

其他8位當選人也是各領域的佼佼者。「企業創業及經濟發展類」當選人徐世榮以電子公司Skytech Gaming回台投資，在高雄岡山建立千坪工廠；「科學及技術研究發展類」當選人高國興，是台灣固態電子領域中傑出青年學者；「基層勞教類」當選人高世達，以果雕精緻手藝成為國際大賽常勝軍，更向下傳承台灣果雕技藝。

此外，「醫學研究類」當選人余坤興，開創病理AI研究領域，準確預測癌症患者的治療效果與臨床預後，為哈佛醫學院生醫資訊研究所史上第一位來自台灣的教授；「社會服務類」當選人莊凱詠，他突破身體先天限制，長期關注廢棄空間活化、地方創生、偏鄉教育等議題，透過藝術和設計和在地農民共創價值。

炎亞綸影視歌三棲表現不俗。(圖:晴空鳥提供)

「公共行政類」當選人宋明哲，為彰化縣消防局第三大隊埔鹽分隊隊員，獨立研發「水面作業型遺體袋」、「山域作業型遺體袋」、「消防車輛出勤安全警示系統」等多項救難裝備，改變了台灣救難生態，更應用於國際災難救援，讓台灣消防名揚世界。

「農漁環保類」當選人陳偉誠，實踐永續環保理念，以「零廢棄 7R 原則」、「循環經濟」做為事業發展的核心價值，並融合 SDGs 氣候變遷因應納入企業管理，以REWOOD品牌建立台灣永續林業典範。

「兒童、性別及人權關懷類」當選人宋景歡，擔任花蓮慈濟醫院副護理長，長期投入醫療救護工作，不僅曾參與多項台灣邦交國臨床醫療照護個案，更與同僚分享豐富的護理知識與臨床經驗，展現專業護理人價值。