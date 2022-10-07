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長榮開航米蘭、慕尼黑 端米其林料理

記者盧逸峰／台北7日電
長榮航空邀請合作八年的京都米其林三星主廚中村元計，為台北-慕尼黑航線全艙等旅客設計機上餐點。(圖：長榮航空提供)
長榮航空邀請合作八年的京都米其林三星主廚中村元計，為台北-慕尼黑航線全艙等旅客設計機上餐點。(圖：長榮航空提供)

長榮航空10月25日開航義大利米蘭、11月3日開航德國慕尼黑，暌違25年後再度開闢歐洲新航線。長榮昨天宣布，兩條航線所有艙等的旅客，都可以享受到米其林主廚所設計的料理；機上各類飲品也處處充滿亮點，融入米蘭及慕尼黑的特色元素，還準備驚喜小禮要送給旅客，共同迎接疫情後開闢新航線的喜悅。

長榮說，米蘭航線乘客可享用米其林一星主廚李皞的創新料理，皇璽桂冠艙提供「紅條石斑、伊比利火腿、甜豆、里昂洋芋」以及「燉小牛頰、豆豉、馬鈴薯泥、山蘇」兩套餐點；豪華經濟艙及經濟艙可享用「豆豉醬燉小牛頰佐配馬鈴薯泥」，還能搭配義大利紅酒、特色調酒以及興波咖啡等飲品。

慕尼黑航線的餐點則由京都米其林三星主廚中村元計操刀，皇璽桂冠艙提供「智利海鱸魚味噌漬 紅豆鑲蓮藕」，豪華經濟艙及經濟艙則分別提供「牛肉壽喜燒」及「蒲燒豬肉」兩道主菜；皇璽桂冠艙旅客也能享用VWI單品咖啡、德式經典調酒。

長榮也說，為了慶賀台北米蘭、台北慕尼黑航線開闢，也將結合餐前飲料服務提供限量版的特色紀念杯墊，米蘭航線的杯墊上刻畫著名景點米蘭大教堂，慕尼黑航線的杯墊則以經典的啤酒杯作為主題，除了提供旅客機上使用，更歡迎旅客帶回家收藏，與長榮航空共同珍藏值得紀念的一刻，搭乘兩條航線首航班的每位旅客除紀念杯墊外，還可額外獲得首航禮一份。

航線 長榮 義大利

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