採購高端疫苗1/3恐銷毀 浪費10億公帑

高端疫苗打氣低迷，預估最高銷毀量達170萬劑，占高端整體採購量的1/3。（中央社）

高端疫苗 去年未完成2期臨床試驗，衛福部食藥署即核准通過緊急使用授權（EUA ），質疑聲浪鋪天蓋地而來，國內打氣低迷，衛福部長薛瑞元昨指出，指揮中心向高端採購500萬劑疫苗，已銷毀120萬劑，即將於11月屆效的高端疫苗還有50多萬劑，預估最高銷毀量達170萬劑，占高端整體採購量的1/3，而目前新冠疫苗包含高端已銷毀400多萬劑。

本報系聯合報報導，薛瑞元表示，採購已到貨的新冠疫苗總計有6595萬劑，目前屆期銷毀的疫苗約400多萬劑，其中120萬劑為高端疫苗，其餘280萬劑以AZ疫苗為大宗。分別為AZ疫苗234.9萬劑、莫德納47.5萬劑、BNT為6.8萬劑。疫情 指揮中心指揮官王必勝表示，目前銷毀的400多萬劑疫苗，占整體到貨疫苗的6%。

據統計，AZ疫苗包括採購1000萬劑、獲贈502萬劑、自COVAX採購102萬劑，共1604萬劑，皆已到貨；高端則採購500萬劑；換算下來，AZ疫苗約1成5被銷毀、高端約2成4已被銷毀。

立委洪孟楷批評，高端疫苗採購500萬劑，展延三次效期，整整延長半年，結果最後累計銷毀將達170萬劑，民進黨台北市長參選人、指揮中心前指揮官陳時中接受專訪時，自評防疫成績85分，疫苗採購90分，「總分是1萬分嗎？」立委林福德表示，高端疫苗外傳單價台幣800多元（約25.4美元），若以此計算，等於浪費人民納稅錢10多億元。

據審計部提交立法院財政委員會的報告指出，高端公司部分批次疫苗交貨期程逾越履約期限，疾管署雖已計罰每日逾期違約金，但未就逾期30日以上未履約部分依約扣罰，亟待檢討妥適處理。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，逾期30日以上仍未能履約的部分，已於今年3月併罰2%的違約金；但確切金額依合約保密協定無法說明。

台北中國時報報導，洪孟楷並抨擊，高端疫苗3000多名受試者，如今尚未進入第3劑追加劑的實驗，衛福部以緊急使用授權（EUA），讓高端為第3劑追加劑疫苗清單之一，政府根本是草菅人命，把民眾當成白老鼠。