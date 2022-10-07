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衛福部打臉陳時中：疫苗價保密5-10年

台灣新聞組／台北7日電

新冠疫苗採購價至今成謎，中央流行疫情指揮中心以疫苗採購資料列為「密件」封存30年，被批評逃避監督。本報系聯合報報導，衛福部部長薛瑞元昨在立法院接受質詢時表示，30年是公文需保存的年限，而疫苗價格保密是與疫苗業者簽約時的條件，且各家條件不同，高端、AZ疫苗價格保密期限為5年、Novavax7年、BNT疫苗為10年，莫德納疫苗則不同意有公布價格的期限，未遵守合約就公布價格，將影響台灣商譽。

薛瑞元表示，對於莫德納不同意解密，主要是因未來仍會與莫德納疫苗採購，才會「暫時」以此條件簽訂。

多名立委質疑疫苗採購價保密「全世界只有台灣這樣搞」，薛瑞元表示，全球採購疫苗的合約都一樣，合約當事人不能公布價格，若未遵守將可要求賠償，同時也會影響台灣國際信譽，未來採購將會有困難，也可能導致後續無法購買。

立委李貴敏批評，行政官員有義務接受監督，至少應揭露特定採購的疫苗價格區間，不揭露就是違憲。

台北中國時報報導，台北市長參選人陳時中日前曾宣稱疫苗採購「保密」30年，薛瑞元數字解密，無疑打臉陳時中的說法。

對於疫苗採購資料為密件，要封存30年，薛瑞元表示，是「公文保存年限」30年，也就是30年內公文不能銷毀的意思。

陳時中競選辦公室發言人林楚茵昨天表示，國民黨一直在玩邏輯置換與文字遊戲；疫苗採購的合約從來就沒有「封存」30年這個事情，只是根據疫苗採購的商業合約有「保密條款」。

疫苗 陳時中 莫德納

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