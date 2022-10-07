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妻遭取締 法官到場嗆：今天誰最大 政風處要查

記者邵心杰、王宏舜／台南7日電

台南市警局日前因執行聯合稽查，攔查到一名法官妻子改裝定位燈重機車，引發施姓法官到場關切爭議，台南地方法院已交由政風室進行調查，必要時送交自律委員會審議。施姓法官昨否認表明法官身分也未施壓。

警方昨天公布現場密錄器內容，施姓法官到場後說：「你們今天帶隊誰、誰最大，你們今天誰最大？」安平所員警答稱，是聯合稽查。施再問，「今天領頭的是誰啊，不是會有一個嗎，你們聯合稽查不是會每個單位派一些人嗎，現場負責人是誰，我來跟他溝通一下，反正開了都開了，我也沒什麼意見」。

法院初步詢問，施姓法官表示，因遭臨檢車輛是父親以其名義購買的二手車，並未改裝過車燈，他太太因不知為何會因車燈改裝被警攔檢開單，才電請他去說明購車經過及未有改裝車輛行為，並非是到場以法官身分跟員警理論；也否認太太有怒嗆分局長的言行。

據了解，施姓法官目前仍為試署、明年才能轉為實任法官。他在法官任內爭議不只這一樁，2018年也曾因多次排隊領愛心便當，被承辦案件當事人發現，兩人起爭執，之後仍多次排隊領便當，後來遭檢舉。由於他在候補、試署法官階段就爭議不斷，明年能否通過司法院人事審議委員會成為實任法官，恐有挑戰。

警方昨下午釋出密錄器還原事情真相，其中可見施姓法官爭執內容。同時發出三點聲明，強調警察執行交通稽查，堅守嚴正執法而態度和緩，不會受到違規人或親友的職業等因素而改變。

施姓法官過去因領愛心便當與民眾口角，被認為「行為不檢」，由台南地院院長口頭命令「促其注意」，他向考試院保訓會提起再申訴仍遭駁回。

警察 二手車

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