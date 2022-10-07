登山好手曾格爾疑淪小三 正宮求償200萬 下月開庭

登山好手曾格爾成功締造多項世界登山紀錄，卻疑似與富商開房間淪為小三，遭正宮提告求償200萬台幣。(圖：取材自曾格爾臉書)

29歲登山好手曾格爾登山資歷僅3年，創下無氧登世界第八高峰馬納斯魯峰的台灣陽光女神形象，卻遭爆料和已婚富商不倫戀，開房間遭岳姓正宮抓包，提告侵害配偶權，求償200萬元（台幣，下同，約6.3萬美元），士林地方法院9月底收案，目前訂在11月28日召開言詞辯論庭。

鏡週刊報導，曾格爾去年底因拉贊助而認識陳姓富商夫妻，今年8月曾格爾登山回國的居隔時間，疑違反防疫 規定，和富商在北投三二行館開房間慶生約會，淪為小三，正面形象受挫。

陳姓富商和岳姓正宮結婚29年，共同育有2子，正宮透過家中「訊息連動」的iPad發現異狀，曾格爾和富商傳訊息想掩蓋婚外情，還提醒富商刪除訊息「昨晚沒防護，要記得買藥吃喔」

正宮看到兩人的訊息，直接撕破臉揪出小三，認定兩人互動關係已超越一般人男女，今年9月間提告曾格爾侵害配偶權，求償200萬元。正宮沉痛表示，發現丈夫和曾格爾不倫的那一夜，「我一邊哭一邊截圖…竟然截了175張。」

富商妻在台灣公關界名聲響亮，18年前創立公關公司，是公關女強人，她指出，曾格爾為了想進時尚 圈，曾經特地向她請益，甚至積極表達要把經紀簽給她，「她不是少不更事的女孩，不可能不知道和人夫要要保持距離」。

富商妻表示，曾格爾在訊息裡不斷請丈夫幫忙募款，甚至直接要求丈夫給她170萬，看似討論個人未來發展前景的同時，曾格爾還主動穿插著要一起出遊玩等親暱話題。

岳姓正宮日前透過律師發出聲明指出，感謝各界朋友關心，她強調「此事件所造成的傷害，不是只有我個人，還有我和先生29年的感情，以及我們一家人的幸福。」

曾格爾登山資歷只有3年，為挑戰「最年輕完成攀登世界14座8000公尺山峰的登山者」世界紀錄；目前在尼泊爾的曾格爾發聲明表示，自己是個以登山為志業的人，能夠走到這裡，衷心感謝各界關心和支持，稱將對報導不實之處和惡意誹謗者委請律師採取法律行動。