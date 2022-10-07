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數位平台分潤媒體 政院：數位部研議

記者林縉明、陳素玲╱台北7日電

數位平台與新聞媒體分潤是否要訂定議價分潤機制，將由哪部會負責跨部會協調，備受關注。行政院發言人羅秉成昨說，行政院一直都有跨部會討論，未來將由數位發展部蒐集各界意見後再做決定。

近年Google臉書等大型數位平台使用廣電、報紙等媒體內容，獲取大量流量並從中賺取廣告收入，卻未付費給媒體，也未從廣告收益合理分潤給媒體。民團9月1日公布民間版「新聞媒體與數位平台強制議價草案」，希望促成數位平台在引用新聞媒體內容時，強制數位平台須分潤給新聞媒體。

羅秉成說，相關議題是否需要專法或機制處理，行政院跟部會間有討論，會由數位部負責，徵詢各界建議，評估後再做決定。

昨在立院經濟委員會上也有多位朝野立委批評，各國對大型數位平台媒體分潤不合理問題採取行動，台灣動作過慢，詢問詢問公平會有何作為？數位平台是否已涉及市場壟斷現象？公平會主委李鎂說，目前有些國家採取強制議價法，有些透過著作權保護，數位部長唐鳳已表示行政院跨部會一個月內會有進一步方向，研擬一套適合台灣的作法，她也承諾公平會三個月內向立院經委會提出報告

至於公平會3月間曾公布「數位經濟競爭政策白皮書」初稿，原定9月底正式出版，但李鎂說，因各界有諸多意見，加上數位部成立，內容要更新，並延到年底出爐。

李鎂也說，如果未來媒體與平台談判有不對等，渉及聯合行為部分，公平會可協助。公平會副主委陳志民補充，數位平台搶走數位廣告是媒體財損，不等於市場競爭損失，公平會關切平台是否透過濫用市場力量進行不當競爭，若有濫用力量當然要介入調查。

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