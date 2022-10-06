延長兵役不利選情 蔡政府拖到年底再公布?

國防部長邱國正表示，兵役延長將在年底前公布，公告期滿一年就啟動。(本報資料照片)

國防部 長邱國正5日在立法院未否認兵役延長箭在弦上，但堅持要在年底、明年元旦前才要公布政策，時機顯然與選舉結果連動的可能性高。執政當局顯然仍在望聞風向，希望保持政治嗅覺靈敏，著眼2024年總統大選。

第三次九合一地方選舉將於11月26日舉行，將是蔡英文 總統連任後首場全國性選舉，外界咸認為這不僅是蔡總統第二任期期中考，也是2024年總統大選前哨戰。

從國防部長在立法院承認敵情嚴峻、軍中人力不足，甚至打翻過去軍方訓練有效的保證，坦承四個月軍事訓練不足等答詢内容研判，兵役延長明顯「箭在弦上」，軍方已為政策改變建構完整理論基礎。但當下為何態度遲疑，無法確認政策甚至提早預告？防長說法是須待各部會確認。

但環顧過去兵役制度改變的時機，役期多次縮短，曾被視為選舉利多，當時政策是由上而下，統帥決策後由國防部推動，其餘如負責徵兵的內政部、官兵退輔的輔導會，都是配合的角色，就算有意見表達，也都是無涉政策走向的技術問題，未聞因周邊部會的意見，讓主其事的國防部遲疑。唯一的解釋，是兵役延長牽涉廣大役男權益、家長反應，如果過去縮短兵役是選舉利多，如今延長兵役恐怕不利選情。

而在國防部幾近斬釘截鐵宣稱延長兵役的必要性後，此事在美方壓力下若還要有其他討論空間，恐怕就只能讓選票走向來解讀研判。軍人想必也明白，這是民進黨政治人物唯一聽得懂的語言。