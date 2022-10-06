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止血?NCC駁回鏡移頻 TVBS守住55台

記者何醒邦、林怡秀／台北6日電
NCC主委陳耀祥昨天在立法院交通委員會表示，TVBS移頻案已經被否決了。(記者潘俊宏／攝影)
NCC主委陳耀祥昨天在立法院交通委員會表示，TVBS移頻案已經被否決了。(記者潘俊宏／攝影)

國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥昨天赴立法院進行「鏡電視設置爭議」專題報告，陳在回覆立委傅崐萁質詢時指出，有線電視系統業者大豐與TBC（台灣寬頻）聯盟日前向NCC提出申請，欲將55台TVBS新聞台移頻，並以鏡電視取代，NCC昨天已經駁回此案，意即TVBS不用移頻。

陳耀祥指出，移頻雖是系統商的權限，但TVBS表現不錯，他也坦言此案確實很敏感，早上NCC委員會已經將此移頻案駁回。

TVBS發表聲明回應說，「感謝NCC考量消費者權益、市場競爭、內容多樣性等因素，駁回TVBS移頻案，保障優質媒體永續經營的空間，也感謝NCC主委陳耀祥對TVBS新聞台的表現予以肯定。」

有線電視系統業者大豐與TBC（台灣寬頻）聯盟日前向NCC提出申請，欲將光譜偏藍的55台TVBS新聞台移頻到100多台，並以與綠營友好的鏡電視取代，掀起軒然大波。

據了解，事件導火線為大豐與TVBS代理商全球數位（隸屬中嘉集團）授權金談不攏，雙方互告互鬥積怨已久，大豐大股東戴永輝鎖定撤換55台，改以鏡電視上架，逼中嘉降價；而急於「嫁入豪門」、上架新聞豪宅區55頻道的鏡電視也配合對號入座，只是TVBS成了祭品，牽動縣市長大選前敏感政治神經，藍軍群起猛烈砲轟，政治後座力強勁，使得戴永輝這局討不到便宜。

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