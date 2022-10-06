吹哨者：鏡電視未與鏡週刊切割 人資財務系統共用

國民黨立委鄭麗文（左）披露一份來自鏡電視內部吹哨者的資料，顯示鏡電視人資系統由精鏡傳媒掌握。(記者林俊良／攝影)

國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥昨赴立法院報告「鏡電視設置爭議」。國民黨 立委鄭麗文在國民黨團記者會上披露一份來自鏡電視內部吹哨者的資料表示，鏡電視董監事9月22日向NCC行文指出，鏡電視至今違反NCC規定，人資和財務系統都與精鏡傳媒（鏡週刊）共用，且人資系統由精鏡傳媒掌握。

陳耀祥報告時指出，鏡電視的董事及監察人認定，鏡週刊社長裴偉任該公司前董事長期間，以自己名義與停雲公司簽訂契約等情節，涉違反公司法，也認為該公司去年度財報存有疑義，年底前將專案提報結果，NCC對此予以尊重並持續監理。

鄭麗文也質詢陳耀祥，何時會處理？會不會撤照？陳耀祥答詢表示，確實有收到兩份來自不同方的資料，會依程序請當事人說明，並依法規調查清楚，如最終委員會討論認定有違反行政處分要求，「最嚴重情況就是廢止執照」。

鄭麗文指出，根據NCC專案報告，鏡電視執照通過時的附款要求之一，就是「禁止與該公司其他集團共用人力」、「禁止該公司股東或及其所屬公司有不當利益輸送」，如有違反，最嚴重「得廢止原處分（指廢止鏡電視執照）」。鏡電視表示，立委所述絕非事實，更無欺瞞NCC情事。

鄭麗文表示，若依此董事會吹哨內容，鏡電視公司治理混亂，從年初過照到現在快1年，早符合撤照條件；更誇張的是，是NCC先行文向鏡電視提出問題，但鏡電視董事長鄭優、總經理蔡滄波卻隱瞞鏡電視的財務長和董監事，自行回覆NCC另一版本的答案，後來被董監事發現，才有9月22日董事會主動行文NCC「鄭優不適任鏡電視董事長聲明」。

鏡電視3名董事黃俊彥、陳守宏、郭蕙蘭等及王金山監察人，直到日前才得知此事，已另行回覆NCC提問內容，具體指摘在裴偉擔任董事長時，鏡電視所發生數千萬的不明支出，董事會已決議要求查核，回函中並坦承裴偉與鏡週刊，迄今仍與鏡電視牽連甚深，尚未切割。

鄭麗文也表示，吹哨者的資料中也披露，鏡電視包括官網、APP等都外包給鏡週刊，鏡電視和客戶簽署的合約中，平面媒體露出與文稿等也外包給鏡週刊，鏡電視機電系統也和鏡週刊共用、由鏡週刊採購。

民進黨 團幹事長羅致政表示，NCC是獨立審查機關，有專業獨立客觀審查標準，任何政黨動作不宜影響干涉獨立審照過程，應尊重NCC審查決定。

國民黨主席朱立倫表示，NCC已完全被民進黨及利益團體掌控，爆出這麼多的弊案還敢自稱是獨立機關，真的是國人之恥。朱還說，「聽說今天NCC主委掛一牌子寫著『獨立機關』，真是笑話！」他也強調，必須啟動NCC跟媒體的改革，才能救台灣的民主。

朱立倫說，NCC若持續不獨立，形成怪獸干擾媒體環境，那麼台灣媒體全面綠化已經不是一個趨勢，而是必然結果，台灣就不是民主國家，而是純粹的綠色獨裁國家，這是他最不願意見到的，「希望媒體可以站起來，而非跪著面對現在的執政黨，這樣絕對非常悲哀」。