鏡電視新聞台風波 陳耀祥：洪耀福有關心沒施壓

國民黨立委5日在交通委員會程序發言，抗議NCC成為執政黨的傀儡，NCC主委陳耀祥（中）也拿著「請尊重獨立機關」的牌子反擊。(記者潘俊宏／攝影)

鏡電視新聞台政治風暴 持續延燒，針對府院介入疑雲，立委昨關切國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥在審照期間，是否與民進黨 前秘書長洪耀福聯繫？陳耀祥則回，他與洪耀福本來就認識；至於洪耀福是否有關心鏡電視案？陳表示洪確實有關心鏡電視的申照，但他認為那不是關說，而是關心。

在野黨立委則再度提案要求成立鏡電視調閱小組，但是委員會表決時不敵民進黨立委多數優勢，未獲通過。

陳耀祥昨天赴立法院進行「鏡電視設置爭議」專題報告，剛開始卻被國民黨 立委團團包圍，並高喊「鏡電視撤照」、「陳耀祥下台」等口號，陳則拿出自製的「請尊重獨立機關」字牌反擊，字牌還一度上下顛倒，國民黨立委則再以字牌圍攻，場面混亂；陳在質詢台更多次與在野黨立委唇槍舌戰，他並喊話「我沒有不適任」，都是依法去處理。

國民黨立委洪孟楷則問及，鏡電視前董事長裴偉一開始稱錄音檔是變造、剪接，最近又改口稱自己膨風，前後講法矛盾不一，行政院長蘇貞昌是否有約談過鏡電視的事情？陳耀祥說，外界關切鏡電視申設案，但蘇院長不會就該案給予指示。

洪孟楷追問，是否在審照期間與洪耀福聯繫？陳耀祥則回，他與洪耀福本來就認識，但絕對沒有錄音檔所說的「是總統旨意」；至於洪耀福是否有關心鏡電視？陳耀祥坦言，各界關心很多，但他不認為有關說、施壓問題。

時代力量立委陳椒華質詢時砲火猛烈，質疑鏡電視申照過程有NCC內應洩密，要求NCC調查。兩人詢答過程針鋒相對，面對陳椒華一再追問，陳耀祥回應已配合檢調，NCC也有行政調查，甚至一度以「妳介入內部股東鬥爭很深」，強調獨立機關沒辦法這樣做，但隨後即道歉。

陳椒華等在野黨立委，也再度提案要求成立鏡電視調閱小組，但陳耀祥則表示「不需要，因為看的資料都一樣」。