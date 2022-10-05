外包推床工亂接出人命 氧氣筒誤接鼻胃管 病人胃撐爆

衛福部桃園醫院外包廠商陳姓員工，在院負責推送病床工作，卻擅自替病人接管，結果誤把氧氣筒接到病人鼻胃管，害病人胃臟像氣球一樣撐爆，被桃園地檢署起訴。(記者陳俊智／攝影)

衛福部桃園醫院外包廠商陳姓員工在院負責推送病床工作，卻擅自替病人接管，誤把氧氣筒接到病人鼻胃管，害病人胃臟像氣球一樣撐爆，引發敗血性休克及多重器官衰竭，搶救數月仍不治死亡。

案發後，陳男被桃園地檢署依過失致死罪嫌起訴，部桃前院長徐永年、鄭姓護理長和曾姓外包商負責人雖列同案被告，但最後獲不起訴處分。

檢方調查，陳男（約30歲）2020年3月18日上午將準備做腹部超音波的病患連同病床推到1樓診間，其明知非醫療人員不得從事任何醫療行為，仍在無人指引情況下，擅自操作管線，結果把氧氣筒接到病人的鼻胃管，導致大量氣體灌進病人體內，撐爆病人的胃臟。

事發後，病人雖獲妥適治療，但2020年7月22日仍因敗血性休克、多重器官衰竭及全身多處潰瘍傷口組織感染等問題死亡。家屬為此狀告陳男過失致死罪，且認為時任院長的徐永年等人也該負刑責。

偵訊時，陳男辯稱自己剛到公司不久，還不太清楚工作內容，因為當時帶他的資深員工叫他把管線接一接就跑去抽菸，所以就自己研究、自己接。他供稱，當時不知道可以跟護理師確認，也不知道接錯管線的影響這麼大。

鄭姓護理長表示，事情發生在上午8時許，是病房交班時段，一個護理師要應對近10名病患，且須一床一床交接給下一班，有可能在還沒處理到本案病患時，就發生接錯管線情勢。她強調案發當時她不在場，陳男接管前沒先問過她，並指陳男也沒醫療執照，不應該亂動醫療管線。

檢方調查，醫院醫療團隊發現病人身體不適時，第一時間有擦薄荷油及鼻胃管引流等處置，後續也有手術 治療，並依情況安排在加護病房和一般病房觀察，但由於病人有糖尿病 、心律不整和慢性腎病變等多重慢性病，住院中仍發生肺炎和呼吸衰竭等情導致死亡，難認有醫療疏失或過失責任。

檢方指出，病患家屬雖認為徐永年及曾姓外包商負責人該為管理疏失負刑責，但企業管理本身有分層負責制度，非負責人應概括曾擔所有責任，由於陳男行為與徐、曾2人管理無相當因果關係，因此徐、曾2人也不起訴。