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和春技術學院明年5月停辦 38位學生將安置他校

記者許維寧、趙宥寧、徐如宜／綜合5日電
和春技術學院因教學品質考核未過被列為專案輔導學校。(本報資料照片)
和春技術學院因教學品質考核未過被列為專案輔導學校。(本報資料照片)

教育部昨開第五次私校退場審議會，未新增專案輔導學校，但拍板和春技術學院明年5月10日停辦，屆時預計剩38名學生將安置他校。

據了解，昨新北市某私立技專校院亦被提入討論。審議會發言人楊玉惠說，該校先前師資質量未達標，但已增聘教師，將確認增聘教師是否符合學術專業，由教育部查核再決定是否提至審議會。

楊玉惠說，和春早被列為專輔學校，110學年已停招，依法須私校於退場條例通過一年內停辦，審議會昨決議明年五月十日停辦。依規定和春需改組九席全體董事，名單昨亦經審議會通過，新董事會將處理學校解散清算、安置學生。

和春技術學院校長林裕益說，目前在校生還有72名，應屆畢業加上研修生約34人，希望能調整課程讓應屆畢業生5月10日前畢業，剩餘38名在校生由教部協助安置；20多名教職員優離優退。此外，前次會議公告大同技術學院等六所專輔學校，同樣依規定每校均由教育部加派三席董事。

全教總理事長侯俊良說，希望加派董事及監察人公正監督辦學，讓專輔學校仍可確保教學品質、依法辦學。私校工會理事長尤榮輝說，尚未被列專輔的預警學校應努力改善財務、確保教學品質並善待教職員生，才能避免走向退場。

教育部

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