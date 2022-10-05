遭搖晃頭部逼吃飯 自閉童隔天亡 3教保員遭控過失致死

桃園市私立寶貝潛能發展中心被控虐童，社會局查出共五名兒童遭受不當對待，依兒童及少年福利與權益保障法開罰。（記者楊湛華／攝影）

桃園市患自閉症五歲方姓男童今年元月突然眼神渙散、手腳癱軟死亡，家屬表示請警方陪同向照顧男童的私立寶貝潛能發展中心調閱監視器畫面，赫見教保員強烈搖晃男童頭部逼吃飯、臉朝地拖拉，控告三名教保員過失致死，昨天再批市政府未積極汰除不良教保員。

桃園市政府社會局指出，全案共五名兒童遭受不當對待，針對虐待方童的教保員陳秋蘭、陶氏海燕及不當束縛巫姓女童的教保員沈子蘋，均依兒童及少年福利 與權益保障法處罰6萬元(台幣，以下同，約1898美元)並公告姓名，機構也分別開罰6萬、18萬元(約5694美元)，並要求限期改善，日後每月至少查核一次。被質疑延誤就醫部分，調查後認定機構與相關人員無疏失。

社會局表示，第一時間知悉後就積極處理，相關裁罰均經專家評議，依法從重裁處。

桃園市議員謝美英接獲家長陳情指出，患自閉症五歲方姓男童1月26日下午被母親發現眼神渙散、手腳癱軟，隔天上午死亡，家屬由警方陪同調閱監視器，發現方童當天曾遭教保員強烈搖晃頭部逼吃飯、在喉頭貼膠帶；方童在地上打滾、咬手自殘，伸手求救20分鐘卻被教保員推開，前一天還被臉部朝下拖拉。

方童父親說，家屬多次向社會局陳情，但憾事仍不斷爆發，社會局稱已裁罰，但「若第一時間就積極督導，不應發生憾事。」

謝美英指出，患自閉症六歲巫姓女童曾遭教保員以束帶綁在座椅，6月間癲癇發作，一個多小時後才被送醫，至今因腦傷未恢復意識，住加護病房氣切治療，家屬也質疑延誤送醫；還有兩名男童遭不當餵飯、一名男童被以雙腿壓在背部。

業者在社會局調查時坦承照顧疏失，已制定癲癇送醫流程，額外聘請專業護理人員，並依社會局要求全面更換監視器，並將提升訓練確保教保員專業，其餘待司法調查。