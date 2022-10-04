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愛吃老闆雞肉飯害闆娘失婚僅賠10萬 高院出手：加50萬

記者王宏舜／台北4日電
馮姓美甲師戀上賣雞肉飯的林姓老闆，導致林姓夫妻失和離婚，新竹地方法院原判馮女賠償林妻10萬元，台灣高等法院認為金額「過低」，判加賠50萬元確定，示意圖。(本報資料照片)
馮姓美甲師戀上賣雞肉飯的林姓老闆，導致林姓夫妻失和離婚，新竹地方法院原判馮女賠償林妻10萬元，台灣高等法院認為金額「過低」，判加賠50萬元確定，示意圖。(本報資料照片)

林姓夫妻在新竹縣竹北市賣雞肉飯，在隔壁養生館從事美甲美睫工作的馮姓女子卻從顧客轉而和林同居，林妻因婚姻破裂而離婚，她認為配偶權遭侵害，向馮女求償100萬元。新竹地方法院判馮女賠償10萬元，林妻上訴，台灣高等法院認為一審只判賠10萬元實在太低，判她還得再給付50萬元確定。

林姓夫妻1998年結婚，育有2子，兩人在竹北開設雞肉飯餐廳。2016至2018年6月間，林姓老闆外遇馮女並同居，和妻子的關係無法再維持，夫妻倆去年12月28日經法院調解離婚。林妻嚥不下這口氣，提告求償100萬元。

馮女雖坦承和林同居、也有性關係，但表示不知道他是有老婆的人，況且她已經在2018年6、7月間和林分手，加上她買房子向銀行抵押借款，新冠肺炎疫情亦影響養生館收入，她沒有錢可以賠償。

因新竹地院僅判馮女賠償10萬元，林妻不服，上訴要求她再賠償90萬元。

高院開庭時，傳林妻胞妹作證，胞妹稱曾在雞肉飯餐廳兼職，馮女在隔壁的護膚店上班，也會來餐廳吃飯，店裡的員工經常呼喚「老闆娘」，馮女有聽過。

高院認為，馮女與林姓雞肉飯餐廳老闆交往2年半，怎麼可能不知道他有配偶，辯詞不可採。高院認為馮女與有婦之夫交往，破壞元配婚姻與幸福，讓人感到不堪與精神痛苦，應該賠償。

因林妻原本月收入僅2萬2千元，且離婚後無法再共同經營雞肉飯店，而馮女名下的房地和車子現值615萬元，且因購置不動產而向銀行貸款1400萬，高院認為竹院判馮女賠償10萬元「顯屬過低」，精神慰撫金60萬元才合理。

高院 貸款 疫情

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