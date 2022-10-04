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故宮迎國境開放 祭5招吸外國客 設定今年遊客人次50萬

記者陳宛茜／台北4日電
第一波邊境解封開放國家未包含陸港澳，恐影響遊客人次；故宮推出5大方案搶國際客。(本報資料照片)
第一波邊境解封開放國家未包含陸港澳，恐影響遊客人次；故宮推出5大方案搶國際客。(本報資料照片)

故宮院長吳密察昨天指出，第一波邊境解封開放國家未包含陸港澳，而故宮主要觀眾是陸港澳，故宮不會預期回到疫前水準，設定今年遊客人次目標為50萬，未來1年合理入館人次兩百萬。面對後疫情時代，故宮將推出串聯觀光產業、推動區域共同行銷、辦理館所聯票及旅遊套票等5大措施。

吳密察昨赴立院就「國境開放後故宮博物院應如何延攬國外觀光客」進行專題報告。立委張廖萬堅說，疫情前故宮北院主要觀眾外籍遊客占8成，第1名是大陸，陸港澳便占4成。13日邊境解封第一波開放國家名單中，陸港澳不在其中；故宮目標應放在日韓和東南亞，尤以東南亞觀光客成長潛力大，但官網只有英語和日語。吳密察表示，會趕緊加上韓文。

2019年故宮外國觀光客310萬，扣除陸港澳約有150萬人，包括歐美、東南亞等。立委洪孟楷問多久可恢復此水準，吳密察認為不應該期待2019年水準，「不能像以前一樣擠滿人」，故宮合理入館人數1年是200萬人，北院1天最高上限是8000人。

香港故宮7月開幕，多位立委質詢提及台北故宮和香港故宮競爭，憂心影響陸港澳遊客來故宮意願。

吳密察說，香港故宮沒有正式館藏，是展出北京故宮藏品，不像台北故宮擁有69萬件藏品。故宮必須跟台灣其他景點一起加入行銷，台灣整體的吸引力大過香港。

故宮針對後疫情時代提出串聯觀光產業、推動區域共同行銷、辦理館所聯票、參與國際展會等5大方案搶國際客，立委林奕華質疑沒有用故宮展覽內容吸引國外觀光客。吳密察表示，明天故宮北院就要推出國寶重磅展。

觀光 香港 東南亞

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