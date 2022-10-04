新聞評論／日本騷擾台灣研究船 蔡政府噤聲

由蔡英文總統命名的台灣大學「新海研一號」研究船，上月底在花蓮港東南方69浬海域執行科研任務，遭日本公務船試圖干涉騷擾。(圖：台船提供)

由蔡英文總統命名的台灣大學「新海研一號」研究船，上月底在花蓮港東南方69浬海域執行科研任務，遭日本 公務船試圖干涉騷擾，雖海巡署緊急派艦馳援並與日船對峙，卻未聞官方對於日本如此蠶食台灣海域作為有何抗議。

2年前，蔡英文於台船公司基隆廠主持命名暨下水典禮，勉勵為海洋探測與教學而興建的新海研一號，能夠承接台灣海洋科學基礎研究與海洋國土永續發展的使命，航向藍海，放眼國際。不僅如此，新海研一號網站也都會公布每次出港回港期程，也足以顯示其純科研性質，並非掛羊頭賣狗肉的漁政船或間諜船。

但這一艘「總統牌純科研船」，卻仍不受日本待見；更讓人憤慨的是，它被騷擾的海域並非在更靠近日本的魚台海域，而是在花蓮東南方，這裡雖然是屬台日各自主張200浬專屬經濟海域的重疊範圍，但當時海研一號卻是在重疊海域中間線以西靠近台灣的位置。

隨著新海研一號遭騷擾消息曝光，各種揣測也隨之浮現。一說是因應共軍月前環台操演，日方加派艦艇不斷梭巡台灣東部海域，台灣因「台日親善」加上日方有「協防」之意，任由日艦趨近花蓮、蘇澳外海，也造成如今的後遺症；也有戰略專家分析，當天海象良好，日方根本不必接近才能查知是否為海研一號，很可能是日方刻意闖進台灣近岸海域，以便透過實質執法事實，來主張該海域管轄權，背後居心險惡。

日方此不智之舉打臉蔡總統之餘，也捅破「台日親善」的假象。不過幾天前，台灣才派出立法院前院長蘇嘉全、王金平，以及駐日代表謝長廷參加日本為遇襲身亡的前首相安倍 晉三舉行的國葬，各界並把焦點放在國葬禮以「台灣」唱名，將之解讀為「台日友好」的具體象徵。更且，高雄還有人打造了安倍晉三紀念銅像，監察院長陳菊為銅像揭幕，致詞時還表示，盼安倍在天之靈保佑台日友誼永存。

殊不知安倍「挺台」形象的背後，卻是他曾強勢宣示釣魚台 屬於日本。並且，就在安倍銅像風光揭幕隔天，數百民眾才前往台北市的日本台灣交流協會，進行「討海護漁」抗議行動。對照日方騷擾新海研一號之舉，更顯得民間之「知日」與民進黨政府之「媚日」。

民進黨政府在釣魚台問題不斷退縮、自失立場歷歷在目，如今面對日方步步進逼到了花蓮後花園門口，仍然噤聲。在台灣為海巡弟兄奮勇護海加油打氣之時，再看看政府的軟弱，怎不讓人感慨：好一個「台日親善」啊！(轉載自聯合新聞網「重磅快評」)