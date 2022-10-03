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烏克蘭東部、南部傳捷報 北約：展現擊退俄軍能力

食品不再缺貨 但供應鏈危機仍在 大折扣難復返

購屋痛苦指數再增 台灣人買房 平均要9年不吃不喝

記者鄭媁、翁至威／台北3日電
買房負擔增 痛苦指數飆 製表／聯合報政治組
買房負擔增 痛苦指數飆 製表／聯合報政治組

內政部昨天發布今年第二季全國房價負擔能力指標及住宅價格指數，其中全國房貸負擔率為39.62%，比第一季增加1.27個百分點，更較去年同期增加3.35個百分點，房價負擔能力雖維持「略低」等級，但已接近「偏低」（達40%、未達50%）等級。

第二季的房價所得比（又稱購屋痛苦指數）方面，內政部指出，第二季全國房價所得比為9.69倍，季增0.11倍，年增0.62倍，等於全國民眾要買房，平均仍要超過9年不吃不喝，壓力依舊沉重。

六都方面，台北市房價所得比為16.17倍，雖連續兩季下降，但仍是買房最辛苦的直轄市；至於高雄市買房壓力愈來愈重，房價所得比首度突破9倍。

此外，第二季全國住宅價格指數為123.97，和上季相比增幅2.44%，並較去年同季大幅上升10%。內政部表示，因經濟持續成長，本季房貸利率維持相對低檔，加上通膨與營造成本上揚影響，推動國內房價持續走高。

房貸負擔率主要為計算中位數所得家庭購買住宅時，每月支付房貸金額，占中位數家戶可支配所得的比率，以呈現家戶房貸負擔情形。內政部表示，六都方面，台北市及新北市房貸負擔率為66%及52%，季增率約1%，為房價負擔能力「過低」等級；台中市為45%，為房價負擔能力「偏低」等級；台南市、高雄市及桃園市則分別為38.26%、38.17%及32%，均為房價負擔能力「略低」等級。

此外，其他14縣市房價負擔能力，屬於「可合理負擔」的有雲林縣、嘉義縣、屏東縣、基隆市及嘉義市等5縣市；「略低」的有宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、台東縣、花蓮縣、澎湖縣、新竹市等9縣市。

內政部指出，本季全國建物買賣登記棟數約8萬6000棟，較上季成長1.47%，整體呈現價漲量升情形。內政部將持續密切關注市場交易情形，不定期辦理預售屋聯合稽查作業，並對違規炒作行為立即稽查裁罰。

房價 內政部 指數

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