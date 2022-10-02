我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1人前門按鈴 2人闖後院…金山老婦遭掐脖毆打搶光積蓄

加州將中國農曆新年定為法定節假日 可休假8小時

疫情指揮中心不退場 專家疑與貪瀆有關

台灣新聞組／台北2日電
台灣隨邊境和防疫措施走向常態、疫苗覆蓋率拉升，指揮中心是否裁撤，成為焦點。(記者許政榆／攝影)
台灣隨邊境和防疫措施走向常態、疫苗覆蓋率拉升，指揮中心是否裁撤，成為焦點。(記者許政榆／攝影)

中央流行疫情指揮中心在宣布邊境解封後存廢備受關注，衛福部長薛瑞元、指揮官王必勝口徑一致，指出新冠疫苗、藥物、快篩等都是經緊急使用授權（EUA）核准，EUA與指揮中心是「掛在一起」，指揮中心裁撤「疫苗藥物會被銷毀」。薛瑞元表示，指揮中心還有很多事要做，現在尚未到解散時機。

本報系聯合報報導，專家認為，不願解散指揮中心，只因EUA可不受「採購法」監督，籲應讓採購回歸合法。

王必勝說，若指揮中心現在解散，裁撤後很多藥物會被銷毀、很浪費，因此要透過兩種方式與指揮中心脫鉤，一是請廠商申請正式藥證、二是由主管機關提出EUA的終止時間，限時內使用藥物或疫苗。

中華民國防疫學會理事長王任賢表示，核發EUA是國家權力，任何單位都可發EUA，跟指揮中心一點關係也沒有，但指揮中心成立期間，可不受「採購法」監督全權徵用物資，因此才出現「小吃店賣快篩試劑」等價格高、廠商爛的怪事，若裁撤指揮中心，廠商依舊可常態申請執照，如今指揮中心稱被裁撤藥物得跟著銷毀「根本是恐嚇人民」。

據台北中國時報報導，王任賢表示，若指揮中心退場，這一切都需合法化，採購都得一步一步來，廠商的資格審核也不會那麼容易，他推測不願意退場的理由，可能與貪瀆有關。

EUA 疫苗 中華民國

上一則

解決陸抽砂船越界 小三通助兩岸溝通

下一則

指揮中心大咖爭為陳時中站台 藍批：防疫變選舉

延伸閱讀

入境確診醫療費誰埋單 觀光局、指揮中心不同調

入境確診醫療費誰埋單 觀光局、指揮中心不同調
外籍人士入台染疫醫療費誰出？ 薛瑞元：研擬保險配套

外籍人士入台染疫醫療費誰出？ 薛瑞元：研擬保險配套
台邊境鬆綁 王必勝：0+0 還沒到時候

台邊境鬆綁 王必勝：0+0 還沒到時候
台邊境檢疫鬆綁 10月13日入境0+7可住一般旅館

台邊境檢疫鬆綁 10月13日入境0+7可住一般旅館

熱門新聞

媒體工作人周玉蔻（前排左）當年為「寶寶」事件召開記者會，由黃越綏（前排右）陪同出席。（本報資料照片）

躲衣櫃被情人罵「那個沙皮狗」 周玉蔻情路超坎坷

2022-09-28 04:45
台灣入境檢疫鬆綁，擬於10月13日調整邊境政策為「0＋7」。圖為桃園機場入境旅客排隊搭乘防疫計程車。（本報資料照片）

台邊境檢疫鬆綁 10月13日入境0+7可住一般旅館

2022-09-24 02:30
巴拉圭總統阿布鐸。(歐新社)

巴拉圭籲台投資10億穩邦交 人民需「實實在在的好處」

2022-09-28 21:44
周玉蔻錄影突然爆哭。圖／截自Youtube

「好像我跟陳時中有不可告人關係」周玉蔻稱遭抹黃 爆哭

2022-09-27 19:49
前中國小姐張淑娟（前右）26日由台北市議員王鴻薇（後中）陪同控告周玉蔻（後左二），張淑娟離去時周玉蔻追著張淑娟要道歉，但張不接受。(記者胡經周／攝影)

不接受道歉 張淑娟控周玉蔻：霸凌沒麥克風的人

2022-09-27 02:29
中國加大對台武嚇，已使台灣成國際問題。圖為美國國會眾院議長裴洛西(左)8月訪問台灣時，中華民國總統蔡英文(右)歡迎。（路透）

分析：中加大軍事恫嚇 台成國際議題 美更不能退縮

2022-09-24 22:56

超人氣

更多 >
廣東高校廁所「活春宮」 學生圍觀「吃瓜」 網罵：後生可畏呀

廣東高校廁所「活春宮」 學生圍觀「吃瓜」 網罵：後生可畏呀
網曬物理學家楊振寧百歲宴影片 小54歲妻陪身旁

網曬物理學家楊振寧百歲宴影片 小54歲妻陪身旁
宮鬥上演？英媒：卡蜜拉欺負威廉、凱特的小孩

宮鬥上演？英媒：卡蜜拉欺負威廉、凱特的小孩
英國物理期刊撤900篇假論文 半數來自這國

英國物理期刊撤900篇假論文 半數來自這國
紐約法拉盛緬街凌晨爆二級大火 中藥材、水果盡燒毀

紐約法拉盛緬街凌晨爆二級大火 中藥材、水果盡燒毀