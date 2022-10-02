疫情指揮中心不退場 專家疑與貪瀆有關

台灣隨邊境和防疫措施走向常態、疫苗覆蓋率拉升，指揮中心是否裁撤，成為焦點。(記者許政榆／攝影)

中央流行疫情指揮中心在宣布邊境解封後存廢備受關注，衛福部長薛瑞元、指揮官王必勝口徑一致，指出新冠疫苗 、藥物、快篩等都是經緊急使用授權（EUA ）核准，EUA與指揮中心是「掛在一起」，指揮中心裁撤「疫苗藥物會被銷毀」。薛瑞元表示，指揮中心還有很多事要做，現在尚未到解散時機。

本報系聯合報報導，專家認為，不願解散指揮中心，只因EUA可不受「採購法」監督，籲應讓採購回歸合法。

王必勝說，若指揮中心現在解散，裁撤後很多藥物會被銷毀、很浪費，因此要透過兩種方式與指揮中心脫鉤，一是請廠商申請正式藥證、二是由主管機關提出EUA的終止時間，限時內使用藥物或疫苗。

中華民國 防疫學會理事長王任賢表示，核發EUA是國家權力，任何單位都可發EUA，跟指揮中心一點關係也沒有，但指揮中心成立期間，可不受「採購法」監督全權徵用物資，因此才出現「小吃店賣快篩試劑」等價格高、廠商爛的怪事，若裁撤指揮中心，廠商依舊可常態申請執照，如今指揮中心稱被裁撤藥物得跟著銷毀「根本是恐嚇人民」。

據台北中國時報報導，王任賢表示，若指揮中心退場，這一切都需合法化，採購都得一步一步來，廠商的資格審核也不會那麼容易，他推測不願意退場的理由，可能與貪瀆有關。