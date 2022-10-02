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外籍人士入境確診醫療費 研議由保險支付

記者沈能元、許政榆／台北2日電

邊境解封，入境旅客若確診，醫療費用由旅客自行支出還是公費支出？衛福部部長薛瑞元表示，依規定，外籍人士染疫治療費用由公費支應，但未來勢必會改變，將研議要求入境旅遊外籍人士先提供醫療保單，若染疫，在台醫療費用由商業保險公司支付。

中央流行指揮中心發言人莊人祥表示，無論是民眾或外籍人士在台確診，均由公費支付隔離治療等相關費用，而隔離期間與新冠無關的醫療費用則由健保支付，健保無法支付的部分需自費。依團客指引，旅行業者須明確告知旅客，現行防疫規定、投保海外醫療險的必要性，及在台灣染疫後，配合現行防疫規定所衍生的費用，需由旅客自付等。

薛瑞元說，開放邊境後，初期入境者多為民眾返台探親，粗估鮮少有外籍人士，未來開放時間拉長，外籍人士入境不幸染疫，他認為「不適合遣返」應給予治療，而國人與外籍人士給予的對待「二者不宜差別處理」，也符合人道。

隨著邊境開放，未來外籍人士觀光人數恐高於民眾返台探親，薛瑞元表示，入境旅客若轉為以外國人為大宗時，公費支出染疫治療制度將會研議調整。初步構想朝向，入境旅遊者應提供醫療保險保單，作為對應配套措施，後續指揮中心將再討論。

新光醫院副院長洪子仁說，強烈建議未來改為外籍旅客自付醫療費用時，指揮中心應比照申根規定，目前所有持簽證進入申根國家者，須提供有效且符合規定醫療保險證明，包括緊急醫療救護、緊急醫院治療、醫療遣送或遺體運送等醫療保險證明，避免外籍人士感染重症送醫治療卻無法支付醫療費，增加醫療院所負擔。

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