彰化縣長王惠美跑攤遇醉男揮鐮刀 隨扈驚險奪下

鹿港鎮山崙里社區發展協會9月30日晚舉辦社區活動，縣長王惠美遇男持鐮刀僅距兩公尺，隨扈奪刀。（圖：山崙里長吳順和提供）

彰化縣長王惠美昨晚前往鹿港鎮參加一場社區活動，座車抵達前，隨扈發現一名男子手持鐮刀，離座車僅有兩公尺，立即上前勸阻，未料黃男喝醉並揮舞鐮刀，隨扈立即將黃男壓制並將鐮刀奪下，過程中黃男手腳擦傷，警方依妨害公務、恐嚇危安罪嫌移送法辦。

鹿港警方指出，55歲黃姓男子與母親農務後，一同參加社區舉辦的重陽敬老餐會，母親先回家，黃男則喝了兩杯酒，看到母親帶去農務的鐮刀放桌上沒有拿走，順手將桌上的鐮刀準備帶回住所。

警方說，黃男手持鐮刀行走於山崙社區發展協會前，縣長座車抵達山崙活動中心參加活動，正要下車時，隨扈發現黃男距離縣長座車很近便下車勸阻，但黃男惱羞成怒揮舞鐮刀，隨扈擔心發生意外，上前將黃男鐮刀奪下，扭打過程中造成黃男手腳擦傷。

黃男雖受傷但不願就醫，由救護人員至草港派出所包紮傷口，警詢後，警方將黃男依妨害公務及恐嚇危安罪嫌隨案移送彰化地檢署偵辦。