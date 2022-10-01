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龍華科大迎新嘴對嘴傳水 校方將懲處

記者朱冠諭／桃園1日電
龍華科大迎新活動內容被上傳到臉書上，讓網友直呼「噁心當有趣」。(記者朱冠諭／翻攝)
龍華科大迎新活動內容被上傳到臉書上，讓網友直呼「噁心當有趣」。(記者朱冠諭／翻攝)

網路近期流傳影片，桃園龍華科技大學的學生迎新活動，竟上演學弟妹嘴對嘴傳飲料的畫面，甚至還有「拖把洗臉」的懲罰，讓網友直呼「噁心當有趣」。對此，校方指出，活動確有不妥之處，已告誡並教育同學，將會懲處。

龍華科大迎新活動內容被上傳到臉書上，讓網友直呼「噁心當有趣」。(記者朱冠諭／翻攝...
龍華科大迎新活動內容被上傳到臉書上，讓網友直呼「噁心當有趣」。(記者朱冠諭／翻攝)

臉書粉專「黑色豪門企業」上傳約33秒影片，可見一名女學生喝水後，張嘴傳給下一位男學生，男學生再以同樣方式傳給下一名同學，過程中有人高喊「喝下去」，現場尖叫聲四起，直到最後一名男同學受不了，接到水後，立刻吐出。

第二段內容是一名女大生躺在地上，任由男學生拿著拖把，放在女大生的臉上「洗臉」，動作持續約一秒，女大生起身後，有人起鬨「怎麼那麼小力」，還要求對方再來一次。

影片引來網友砲轟噁心，紛紛留言批評「難怪現在學歷跟得上，素質往後掉」、「可不可以，只吐一點點進去就好」、「這是迎新還是欺負新生」、「這哪叫會玩，這是霸凌好嗎」、「想確診最快的方式之一嗎」、「衛生觀念是不是放在健康教育課本裡」。

校方稍早回應，經查證，影片確認是9月29日舉辦的聯合迎新活動，該活動內容沒有在計畫申請書中，是為炒熱氣氛臨時起意；過程雖無強迫，但內容確有不妥，已告誡並教育同學，後續將適當懲處。

校方表示，已請參與活動的學生確認自身健康狀況，並即刻回報校方，另安排團體輔導，若有不舒服情況者，可到諮商中心輔導或到學務處申訴；後續校方針對相關活動會嚴格把關、加強宣導。

教育 臉書 霸凌

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