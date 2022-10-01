黑白集／勞工血汗當股市活水 到底救了誰

由於外資不斷賣超，今年已從台股 提走1.2兆元（台幣，下同，約400億美元），導致台股跌跌不休。為此，新台幣匯率也不斷貶值，一路朝32兌1美元關卡墜落。央行總裁楊金龍被逼急了，竟在立法院說出將祭出「外滙管制」這種近乎戒嚴措施的話，所幸他次日及時收回。

大情勢欠佳，政府官員都急了。國安基金雖進場護盤，然而，號稱「國安基金防線」的「萬4」照樣失守。於是，政府又把歪腦筋動到「勞退基金」頭上。勞動部最近公告，將撥出新舊制勞退基金計700億元，徵求7家投信業者代為操作，要進場投資 拉抬台股。股界人士大樂，稱這700億元是股市「活水」。

這有沒有搞錯！勞退基金是勞工 預為提撥的退休金，這些錢都是勞動者的終老「血汗」，現在卻被政府拿來當成股市投資人的救命「活水」，這不嫌諷刺嗎？何況，外流出逃的資金是以「兆」計，區區700億元到底救得了誰？

更可議的是，今年上半年，勞動基金即虧損4400多億元，收益率為「負8.69％」。這麼爛的投資績效，勞動部毫無愧疚，竟還敢砸錢去救股市，是把勞工當凱子？還是官員一意只為既得利益階級服務，心根本不在勞工身上？

兩年前發生勞動部組長官商勾結坑殺勞動基金的弊案，未見勞動部做出改革，現在又把勞工血汗送去當股市活水。