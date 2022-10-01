我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

女籃世界杯／美中爭冠 第三節47:68 中國隊落後21分

特斯拉AI日登場 人形機器人Optimus正式亮相

黑白集／勞工血汗當股市活水 到底救了誰

黑白集

由於外資不斷賣超，今年已從台股提走1.2兆元（台幣，下同，約400億美元），導致台股跌跌不休。為此，新台幣匯率也不斷貶值，一路朝32兌1美元關卡墜落。央行總裁楊金龍被逼急了，竟在立法院說出將祭出「外滙管制」這種近乎戒嚴措施的話，所幸他次日及時收回。

大情勢欠佳，政府官員都急了。國安基金雖進場護盤，然而，號稱「國安基金防線」的「萬4」照樣失守。於是，政府又把歪腦筋動到「勞退基金」頭上。勞動部最近公告，將撥出新舊制勞退基金計700億元，徵求7家投信業者代為操作，要進場投資拉抬台股。股界人士大樂，稱這700億元是股市「活水」。

這有沒有搞錯！勞退基金是勞工預為提撥的退休金，這些錢都是勞動者的終老「血汗」，現在卻被政府拿來當成股市投資人的救命「活水」，這不嫌諷刺嗎？何況，外流出逃的資金是以「兆」計，區區700億元到底救得了誰？

更可議的是，今年上半年，勞動基金即虧損4400多億元，收益率為「負8.69％」。這麼爛的投資績效，勞動部毫無愧疚，竟還敢砸錢去救股市，是把勞工當凱子？還是官員一意只為既得利益階級服務，心根本不在勞工身上？

兩年前發生勞動部組長官商勾結坑殺勞動基金的弊案，未見勞動部做出改革，現在又把勞工血汗送去當股市活水。

勞工 台股 投資

上一則

與學生真心話大冒險 張善政曝太太最近驚悚心情

下一則

1萬3保衛戰 金管會穩股市 祭類限空令

延伸閱讀

台央行總裁：任內不會管制外匯

台央行總裁：任內不會管制外匯
台幣探五年八個月低點

台幣探五年八個月低點
外資若大舉撤台 央行總裁楊金龍：將採外匯管制

外資若大舉撤台 央行總裁楊金龍：將採外匯管制
冷眼集／央行穩匯大刀 副作用猛

冷眼集／央行穩匯大刀 副作用猛

熱門新聞

媒體工作人周玉蔻（前排左）當年為「寶寶」事件召開記者會，由黃越綏（前排右）陪同出席。（本報資料照片）

躲衣櫃被情人罵「那個沙皮狗」 周玉蔻情路超坎坷

2022-09-28 04:45
張淑娟聲明。圖／台北市議員王鴻薇辦公室提供

蔣孝嚴昔日緋聞女主角張淑娟發聲 近日將對周玉蔻提告

2022-09-23 11:42
台灣入境檢疫鬆綁，擬於10月13日調整邊境政策為「0＋7」。圖為桃園機場入境旅客排隊搭乘防疫計程車。（本報資料照片）

台邊境檢疫鬆綁 10月13日入境0+7可住一般旅館

2022-09-24 02:30
巴拉圭總統阿布鐸。(歐新社)

巴拉圭籲台投資10億穩邦交 人民需「實實在在的好處」

2022-09-28 21:44
周玉蔻錄影突然爆哭。圖／截自Youtube

「好像我跟陳時中有不可告人關係」周玉蔻稱遭抹黃 爆哭

2022-09-27 19:49
前中國小姐張淑娟（前右）26日由台北市議員王鴻薇（後中）陪同控告周玉蔻（後左二），張淑娟離去時周玉蔻追著張淑娟要道歉，但張不接受。(記者胡經周／攝影)

不接受道歉 張淑娟控周玉蔻：霸凌沒麥克風的人

2022-09-27 02:29

超人氣

更多 >
大S分手具俊曄痛到想退演藝圈 再相見抱緊「差點骨折」

大S分手具俊曄痛到想退演藝圈 再相見抱緊「差點骨折」
南加安大略華人殺妻 子女目睹…與霹靂小組對峙 最終投降

南加安大略華人殺妻 子女目睹…與霹靂小組對峙 最終投降
伊恩颶風奔美東 3州500萬人龍捲風警戒

伊恩颶風奔美東 3州500萬人龍捲風警戒
25萬元金飾賣4萬…周大福標價出錯 顧客「薅羊毛」被告

25萬元金飾賣4萬…周大福標價出錯 顧客「薅羊毛」被告
無情最是帝王家 死亡證明揭女王駕崩2小時 哈利才登機

無情最是帝王家 死亡證明揭女王駕崩2小時 哈利才登機