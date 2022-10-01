1萬3保衛戰 金管會穩股市 祭類限空令

台股本周共下跌693點，金管會證期局9月30日下午緊急出招，宣布10月1日起祭出限制借券措施、提高融券保證金成數。(本報資料照片)

聯準會堅持鷹派升息 ，衝擊全球金融市場，台股 近日震盪劇烈，雖國安基金在場內護盤，但市場仍憂心台股恐面臨1萬3000點保衛戰，加上年底地方選舉將屆，金管會終出手救市。金管會證期局昨天下午緊急召開臨時記者會，宣布10月1日起祭出限制借券措施、提高融券保證金成數兩大措施，但市場矚目的「禁空令」（平盤下禁止放空）還未出手。

依照過往經驗，當股市持續下探，金管會都會端出股市穩定措施，目前已推出鼓勵公司召開業績發表會、鼓勵實施庫藏股、放寬擔保品範圍的「初期階段」，但台股仍持續下探，因此再祭限制借券措施、提高融券保證金成數，但平盤下禁止放空等還未出手，再下一步才有可能到禁空令（全面禁止放空）、縮限漲跌幅等。

證期局局長張振山指出，由於國際情勢變動，美國升息、烏俄戰爭、通膨等不確定因素，為維持證券交易市場秩序及穩定，防杜未來放空力量影響投資 人信心，因此適度提高放空成本。下周將上路的兩大護盤措施包括一、調降每日盤中借券賣出委託數量，由平均成交量之30%調降為20%，券商避險、造市則不在此限；二、最低融券保證金成數由90%調整為100%。

張振山說，此時出手，主要是看到整戶擔保維持率下降，7月到9月整戶擔保維持率都在160%以上，但前天下降到158%，且整體市場被追繳金額從7月15日至9月23日在1億元（台幣，下同，約314萬美元）以下，到近日追繳金額已超過3億元，因此認為有必要採取適當應變措施，提醒投資人注意放空成本。

張振山強調，後續要不要祭出平盤下禁止放空，還要看市場波動性，適時、適量推出措施。

台股昨天收在1萬3424點，一周來共下跌693點，投顧分析師指出，問題根源在國際股市，金管會昨天公布的措施其實還不到真正「限空」程度，只是警告空頭、增加融券放空的成本，過去融券放空成本本來就高，這次則是完全取消槓桿。華南投顧董事長儲祥生則表示，金管會此舉雖對空頭來說是小菜一碟，但最大的意義在於警告空頭「不要太囂張」，政府緊盯市場「隨時會出手」。