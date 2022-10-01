林秉樞犯13罪 一審僅判2年10月 再服刑14天即可重獲自由

林秉樞一審判決 資料來源／新北地方法院 製表／社會組

林秉樞暴力對待立委高嘉瑜案一審宣判終出爐，新北地方法院認定林秉樞共犯傷害、偽造文書等13罪，判林秉樞總刑度兩年十月，但其中僅一項傷害罪判刑八月、不可易科罰金，由於林秉樞曾被羈押226天，等於兩年兩個月繳交78萬罰金(台幣，約2.45萬美元)、再服刑14天，即可重獲自由。

林秉樞委任律師陳頂新則稱，結果在預期範圍，但被判13罪與當初預期有落差。據悉，林秉樞聽聞判決結果後十分平靜，對人透露對高嘉瑜感到抱歉，已深切反省，會等收到判決書再與律師討論是否上訴。

林秉樞被控偷拍女子私密影像、並藉此恐嚇要脅對方配合；去年11月更在新北市板橋馥都飯店內對高嘉瑜施暴、強迫她寫自白書、使用高嘉瑜手機 上網傳送非她本意的訊息；另外還在林秉樞母親靈堂外，對高嘉瑜施暴，事件遭媒體曝光前後，更數度恫嚇高嘉瑜「跟鏡週刊換一換」、「我如果沉船了…阿妳猜會怎樣」、「不要相互毀滅、不然我們會一起死」等，都被判決有罪。

合議庭勘驗相關錄影帶時更發現，林秉樞在母親靈堂內，不僅對高嘉瑜大聲咆哮，還強迫高嘉瑜在母親牌位前跪拜三次，站身後強壓她頭、扯髮。

林秉樞雖提出自己有情緒障礙等辯解，但法院根據醫院精神鑑定，認定他在對高施暴時，並沒有幻覺、妄想或嚴重情緒等影響心智、辨識能力等情況。

合議庭在判決中指出，林秉樞不斷透過持有高嘉瑜不堪的資訊、要求高配合否則將對外公布，並一再透過肢體、言語、精神暴力及情緒控制方式，造成高的心理恐慌；事發後，僅坦承傷害，對其餘作為辯詞反覆不一，還夾雜指責他人、暴露他人生活隱私 ，且至今未取得受害人原諒。

對於高嘉瑜指控林秉樞強迫她裸身下跪、又搶走她手機、將她私行拘禁在飯店部分，合議庭認為檢方未具體指出林秉樞是以何種方式非法對高嘉瑜私行拘禁，且期間曾有飯店服務人員遞送冰袋，高未求救，只判強制罪、私行拘禁部分判無罪。