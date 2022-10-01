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林秉樞僅判2年10月 高嘉瑜哽咽：判太輕要上訴

記者蔡晉宇／台北1日電
立委高嘉瑜得知林秉樞案一審判決結果，難掩失望、哽咽表示判太輕、難以接受，將請檢察官上訴。（記者曾吉松／攝影 ）
立委高嘉瑜得知林秉樞案一審判決結果，難掩失望、哽咽表示判太輕、難以接受，將請檢察官上訴。（記者曾吉松／攝影 ）

林秉樞多次施暴民進黨立委高嘉瑜，一審僅判兩年十個月有期徒刑，高嘉瑜昨得知判決結果後哽咽表示，判決過輕，且最嚴重的罪行私行拘禁竟然無罪，對她來說是很大的傷害，完全沒讓被告得到應有的懲罰，會請檢察官上訴。

高嘉瑜回想自己當時被打到腦震盪，被迫不能穿衣服、手機又在林秉樞的手上，完全被控制行動自由，甚至隔天立院黨團發布甲級動員也沒能到場；但法官卻認為她沒有被囚禁，不算私行拘禁，令她難以接受這個理由。

高嘉瑜表示，在訴訟過程中，林秉樞用盡各種方式，極盡羞辱她，甚至持續撒謊，也從不認罪試圖卸責，還用精神疾病等理由脫罪，這種種過程對她來說，都是身心受創，隨時處於恐懼中。她指出，法院對犯行最嚴重的私行拘禁罪竟無視事實判無罪，完全是錯誤判決，也是曲解法令對私行拘禁及強制罪所保護的法益不同，而將其一概而論。

高嘉瑜指出，被林秉樞傷害的不是只有她一個人，還有十幾位女性，包括大學教授、名人、法界人士、弱勢單親媽媽等，這些女性受到的傷害絕對比她嚴重，但沒人出面指控，因為怕被報復，更怕成媒體焦點；所以她責無旁貸，必須站出來面對這一切，揭發林秉樞惡行，避免再有下個受害者。

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