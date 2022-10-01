新聞眼／林秉樞暴力慣犯卻輕罰…法官考量 人民難解

林秉樞是近期最有名的「恐怖情人」，施暴立委高嘉瑜手段惡劣，強迫裸身暴打、扯髮逼在靈堂下跪，一連串的恐嚇、施暴行為，法院判決出爐，在分段切割處理後，林僅傷害罪須入監八個月，與已羈押天數「相抵」後，只要服刑14天，不符人民法律感情，更被質疑「難道關八個月足以達到懲罰、嚇阻的效果？」

林秉樞並非首次對人暴力相向，而是「慣犯」，不僅林母生前曾是受害者；林前年恐嚇前女友「讓妳消失」、「妳小孩沒有媽媽」等，去年9月一審才依恐嚇罪判林拘役40日，還宣告緩刑兩年；就在法院判決三個月後，他對高嘉瑜的諸多施暴行為，不但沒有因先前的判決有所收斂，仍依然故我。

除施暴案受社會矚目，林秉樞也被爆冒充國安高層、金流不明，並扯出操控綠營網軍疑雲，但檢方在調查林秉樞案時，卻彷彿早就設下停損點，不管是他跟綠營特定派系人士的鉅額資金往來，或他如何指揮網軍帶風向等，即使被藍營民代告發涉嫌洗錢，檢調不願花功夫深入追查，一句沒有犯罪嫌疑不起訴，將種種疑雲分批切割看待，民眾卻如「霧裡看花」，也難怪挨罵「有關係就沒關係」，遭質疑替綠營「止血」。

檢方起訴的傷害、偽造文書等罪名，原本就屬輕罪，但從法院洋洋灑灑列舉林秉樞犯的13項罪名，經過一段一段切割處理後，每個行為依法院習慣的輕度刑審酌，判四至六個月、易科罰金，與其他單一行為案件相比，法律人可說非輕判；但若通盤審酌林秉樞長期行為對被害人造成的傷害，即使是勇於發聲的綠營民代，但被害人長期被施暴的驚恐與徬徨，似乎總不在法官的考量，司法高層這幾年頻頻強調重視被害人的聲音，但從林秉樞案的判決，正好顯示出司法與人民之間的距離遙遠。