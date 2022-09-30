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台央行總裁：任內不會管制外匯

記者巫其倫／台北30日電
中央銀行總裁楊金龍表示，美國大幅升息是外資大舉匯出主因，好比「洪水要來擋也擋不住」，但外資不會一去不回，央行也有足夠能力因應。（記者胡經周／攝影）
中央銀行總裁楊金龍表示，美國大幅升息是外資大舉匯出主因，好比「洪水要來擋也擋不住」，但外資不會一去不回，央行也有足夠能力因應。（記者胡經周／攝影）

對於「外匯管制」字眼引起市場關注，央行總裁楊金龍表示，台灣外匯存底仍高，央行有足夠能力因應資金撤出，他在立法院財政委員會上保證，「在我任內，不會採取外匯管制」，也掛保證台灣不會被列為匯率操作國。楊金龍說，美國大幅升息是外資大舉匯出主因，好比「洪水要來擋也擋不住」，但外資不會一去不回。

對於台灣僅升息半碼，遠低於美國升幅，他強調央行升息有其他配套，「絕對沒有選舉考量」，並表示若明年CPI降至2%以下，甚至低於1.88%，就會考慮調整貨幣政策。而近期房市已有下修跡象，「能夠軟著陸是最好」。

楊金龍29日赴立法院財政委員會進行業務報告並備質詢。朝野立委質詢圍繞「外匯管制」問題，楊金龍強調，日前委員質詢時，假設的前提是「外資若短期大量撤出1000億美元」，但若與前兩年比較，今年外資匯出約400至500億美元，仍遠低於1000億美元，且台灣外匯存底截至6月底仍有5490億美元，外幣流動性更高達6914億美元，足以因應國際資本大幅移動。

他強調，過去不論1997年亞洲金融危機、2008年全球金融危機、以及歐債危機，央行均透過彈性有效貨幣政策及外匯管理措施，順利穩定市場、安度危機。他明確表示，「在我任內，不會實施外匯管制」。

他也提到，美元升值使新台幣走貶，「洪水要來擋也擋不住」，但洪水來臨要疏導，逆風反而要借力使力，有時疏導會比阻擋更好，央行會適度進場調節穩定市場，並掛保證台灣不會被列為匯率操縱國。

也有立委質疑，美國今年已經升息12碼，台灣第3季僅升息半碼，央行是否有選舉考量。楊金龍回應，不能只強調升息半碼，央行也有搭配調升存款準備率1碼，主要是壓抑通膨預期、並非顧慮股市，且「絕對沒有選舉考量」。

房市方面，央行第3季並未宣布第五波信用管制。楊金龍認為，近期房市買賣方均轉趨保守，整體房市有下修跡象，是否要推第五波信用管制，會在12月理監事會前仔細評估。

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