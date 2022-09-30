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經濟學人：罕病藥給付 台吊車尾

台灣新聞組／台北30日電
經濟學人公布最新研究，盤點七個國家的罕病診斷與醫療照護現況，分析八種罕藥從取得許可證到給付的時間差。結果顯示，南韓與台灣敬陪末座。（本報資料照片）
經濟學人公布最新研究，盤點七個國家的罕病診斷與醫療照護現況，分析八種罕藥從取得許可證到給付的時間差。結果顯示，南韓與台灣敬陪末座。（本報資料照片）

經濟學人公布最新研究，盤點七個國家的罕病診斷與醫療照護現況，分析八種罕藥從取得許可證到給付的時間差。結果顯示，南韓與台灣敬陪末座，被核准給付的罕藥分別只有兩、三種，且給付耗時，平均等待30個月，對於罕病政策，身為當事人的罕病患，意見無法影響決策。

台灣是全世界第五個立罕病專法地區，並獲聯合國非政府組織委員會邀請分享，如今罕病照顧在台灣陷入困境，日前健保總額協商宣告破局，醫界提出的預算版本中，罕病專款成長的提案為「0元」，用以角力健保署提的預算方案。因總額協商尚未達共識，最終以2案併陳交由衛福部長決定。

經濟學人評比法、德、英、澳、日、南韓與台灣的罕病照護制度，德、日、英因有罕藥快速核價制度，大部分藥物都已獲得藥證，且多在一年內給付，病患可取得藥物；法、澳大多數藥物都能被核准給付，平均需要2至4年；南韓、台灣僅核准給付2到3種罕藥，其餘罕藥無法獲得藥物許可證，就算是獲得許可證，平均等待期也達30個月。

對於等不到、等很久的救命罕藥，醫藥品查驗中心醫藥科技評估組（HTA）組長陳莉茵表示，台灣嚴重吊車尾，罕藥平均給付時間上，甚至比南韓還落後，實在令人感到困惑。

對於罕藥給付速度慢，健保署長李伯璋表示，在HTA的執行下罕藥的給付效率變高，但是卡關在具有決定藥物給付生殺大權的共擬會專家，往往因不同背景的醫師有不同的立場。

南韓 健保 預算

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