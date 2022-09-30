黑白集／陳菊致敬安倍銅像 是榮？是辱？

「花媽市長」陳菊（右）久未在高雄現身，市民要求在安倍銅像前合影留念。（記者徐白櫻／攝影）

安倍 國葬，日本 六成民眾反對，場外有抗議、有自焚。台灣高雄紅毛港保安堂則立起安倍銅像，監察院長陳菊與綠委等多位綠營人物出席致敬，「淚光閃閃」日曲悠揚迴盪。

在此同時，日本宣布邊境解禁，台人赴日旅遊立現搶票潮；但高端勇士獨神傷，必須自費PCR。陳時中吹破牛皮，改變不了日本科學防疫決策。就像安倍高揭「台灣有事等於日本有事」，台灣感激日本必定兩肋插刀，但日本不忘緊急撤僑。

日本經濟與文化產業，對台灣有高度影響；過去殖民，建築、飲食、用語等影響猶存，現在也仍是許多台人旅遊首選。李登輝受到許多日本人崇拜；日本東北大地震，馬英九夫婦親自勸募，捐款各國第一，許多日本人至今感念台灣。

但「日本印象」不全是光明面：帝國主義的屠殺、慰安婦等傷害，議題仍然敏感。弔詭的是，軍國主義餘緒，如今僅少數日本極右派敢予肯定，多數日人仍感不安；但這股幽靈卻在台灣遊蕩，近年不時出現對昔日「八紘一宇」、「大東亞共榮圈」的孺慕。