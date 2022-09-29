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台邊境鬆綁 王必勝：0+0 還沒到時候

台灣新聞組／台北29日電
行政院長蘇貞昌（前排右二）28日到桃機視察放寬邊境管制整備情形。(記者黃仲明／攝影)
行政院長蘇貞昌（前排右二）28日到桃機視察放寬邊境管制整備情形。(記者黃仲明／攝影)

今起入境檢疫措施大鬆綁，入境「3加4」改採「全程1人1室」，另取消搭機入境前的PCR採檢陰性報告；行政院會也將於今天宣布「0加7」10月13日上路，屆時外國旅客來台期間如確診，比照台灣方式看診通報，收住於集中檢疫所或加強型防疫旅館，其他團員只要快篩陰性可行程照走。

衛福部今天將在行政院會報告「新冠肺炎疫情現況及開放準備」。行政院長蘇貞昌昨前往桃園機場視察放寬邊境管制整備情形，受訪表示各部會形成共識，可能今天下午就由指揮中心宣布，一如當初預告在10月13日開放國門。

入境免居家檢疫的「0加7」措施上路後，實施已久的禁團令（禁止國人組團至海外旅遊）也將取消，並開放非免簽國觀光，不過，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，若台灣人在海外確診，將維持採檢陽性7日內暫緩回台規定。

「0加7」實施後，入境旅客無須檢疫隔離，指揮官王必勝說，屆時防疫旅館已無存在必要，已和觀光局討論全部退場。

王必勝表示，團客指引原則為入境團員確診後，通報機制和國人相同，由醫師視訊或實體確診後通報，進一步隔離治療。為落實規定，將責成旅行社導遊傳遞正確訊息給旅客，自由行旅客入境時也應獲充分資訊。確診者同團成員以快篩取代隔離，快篩陰性就能繼續旅遊行程。「0加7」的7天自主防疫期間，需有2天內快篩陰性結果才可出門。莊人祥表示，上述團客指引為初步實施方向。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，BA.5疫情趨緩，建議取消無症狀接觸者隔離措施，將新冠肺炎降級至一般傳染病境外監測模式，預計到了10月中旬，就有條件實施「0加0」。王必勝表示，穩健開放，先實施「0加7」，觀察效應後再往「0加0」討論，「總有一天會降級，目前還沒到那時候。」

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