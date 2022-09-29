周玉蔻辣新聞 未查證就評論 NCC開罰40萬

去年台中第二選區立委補選，媒體人周玉蔻在民視「辣新聞152」猛轟前立委顏寬恒，來賓未查證就評論「1人拿10張身分證投票 」，被國家通訊傳播委員會（NCC）認定未落實查證，裁罰40萬元（台幣，下同，約1.3萬美元）。顏寬恒昨說，政論節目淪「議顏堂」已將近1年，NCC遲來的裁處不是正義，依然是不公不義。

NCC發言人翁柏宗說，民視作法是初步回應閱聽眾申訴，NCC則是回歸廣電法規。統計9月以來，NCC截至昨天上午已接獲周玉蔻主持節目共96件申訴，95件是「辣新聞152」，1件是廣播寶島聯播網「新聞放鞭炮」。

翁柏宗也說，衛星廣播電視法第22條規定，民視要啟動自律規範機制，新聞自律委員會也應盡快開會，公布相關會議紀錄並送至NCC，「媒體是公器，應該要回應社會大眾意見」。

不過，顏寬恒質疑，「辣新聞152」從選舉期間18件檢舉，至今高達95件檢舉，NCC僅開罰1件、裁罰40萬元，對比連續開罰中天新聞上千萬元，根本是個笑話，證明「支持NCC就是支持周玉蔻、支持周玉蔻就是支持民進黨 」，民進黨不倒，台灣媒體環境不會好。

NCC昨召開審議會議，其中兩案與去年中兩立委補選案有關，一案是民視「辣新聞152」，另一案是三立財經台「鄭知道了」。「辣新聞152」去年討論立委補選議題時，來賓以傳言引述，指陳地方選舉出現違反選罷法行為，未落實事實查證，違反衛星廣播電視法第27條規定，處罰鍰40萬元；三立「鄭知道了」評論前立委顏清標家族政治關係與鎮瀾宮財務議題，雖評論可受公評事件，但應在事實基礎上提出客觀評論，要求改進。