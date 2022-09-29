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李遠哲：路不對 2050淨零不可能

記者修瑞瑩、彭宣雅／台北29日電
中研院院士李遠哲認為2050年零排碳，目標錯誤。(記者修瑞瑩／攝影)
中研院院士李遠哲認為2050年零排碳，目標錯誤。(記者修瑞瑩／攝影)

中研院院士李遠哲昨談到全球暖化問題，指「年輕人都被騙了」，目前全球提出來的2050年零排碳目標是錯誤的，「零排放是不可能的」；如果還是以GDP經濟成長作為國家發展目標，沒從製造、生產及消費端減少改善，政策方向錯誤，難以遏止環境惡化。

李遠哲日前將諾貝爾獎等獲獎獎牌都捐給台灣歷史博物館，館方昨舉辦「敢與別人不一樣—台灣科學家的人文關懷特展」。李遠哲、文化部長李永得、考試院長黃榮村、中研院副院長黃進興及多名院士出席。

李遠哲提及全球暖化問題，認為目前全球提出來的2050年零排碳、地球升溫不超過1.5度的目標是錯誤的，「零排放是不可能的」；年輕人都被這樣子的目標騙了，以為大家要讓世界變得更好，其實目前走的路不對，如果大家還是以GDP的成長來作為國家發展的目標，沒有從製造、生產及消費端減少來改善，地球暖化問題沒辦法改變。

環境權保障基金會研究員林彥廷說，李遠哲核心價值沒講錯，現在園區蓋這麼多、工廠這麼多，工業如何達成淨零排放；淨零排放雖要擺脫GDP很困難，但他認為，可多思考循環經濟方式達成。他感謝李遠哲的建議，可提醒政府思考現在2030年的淨零碳排管制目標是否訂得很寬鬆。

林彥廷說，如果台灣對2030年淨零碳排目標，沒辦法對外合理數字，大家也會覺得被騙，因為如果連2030年都無法達成，2050淨零目標該怎麼辦？政府應更有野心。

李遠哲也回顧1986年是特別的一年，那年春天他前往日本分子科學研究所做為期3個月的短期研究，當時答應對方不會離開日本，但沒想到才剛到1周，美國化學學會就通知要頒獎給他；返日1周，又接到美國白宮通知要頒發國家科學獎章給他，他又想不去領獎，最後分子研究所認為獎項很重要，請他去領獎。

他說，那年秋天他獲諾貝爾獎後，返台探視母親，結果媽媽不太高興，原因是前1年他告訴媽媽，「我做的是基礎科學研究，不會得獎，你不要聽信謠言」，沒想到隔年得獎，媽媽不太高興說「你不能夠老實一點？」母子間的小祕辛，讓台下笑成一片。

諾貝爾獎 暖化 日本

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