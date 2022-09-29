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「老」老師問題 教部：將新聘5000位教師

記者趙宥寧／台北29日電
中小學教師年齡結構持續「老化」，今年中小學共新聘5000位教師。示意圖，非新聞當事人。(本報資料照片)
中小學教師年齡結構持續「老化」，今年中小學共新聘5000位教師。示意圖，非新聞當事人。(本報資料照片)

台灣中小學教師年齡結構持續老化，教育部長潘文忠昨回應，近年部分學校員額保留過多，經與各地教育局處交換意見，今年中小學共新聘5000位教師，教育部將持續掌控員額、合理調整。但教團認為該作法治標不治本，應修法讓願意退休的人變多。

因少子化，中小學教師專任缺額愈開愈少，年輕老師進不來，未料4年前年金改革造成資深教師被迫延退，更讓中小學教師年齡結構加速翻轉。根據教育部統計，國內40歲以下教師占比，短短10年剩不到3成。

由於教育現場老中青師資分布不均，不利新陳代謝和教學品質，甚至被教育界指是台灣國教重大危機。

潘文忠受訪說，老中青傳承銜接，是校園師資結構共同期待。但近年發現部分學校員額保留過多，這1年也將具體數據與地方教育局處交換意見。過去兩年因疫情，很多縣市停辦教甄，今年順利舉行，中小學老師共聘5000位新進教師。

潘文忠也說，教育部這幾年也推動合理員額編制，小學每班教師員額從先前每班1.5人調高到1.65人；國中從2人調高為2.2人；偏鄉6班以下，國小教師員額每班兩人，國中每班3人。他也承諾，會持續掌控員額，並做合理調整。

但全教總理事長侯俊良說，資深教師若持續延退，老化問題依舊存在，且會愈來愈嚴重。若教育部想解決退休問題，就須打開所得替代率天花板，並修法打開年齡限制。

教育部 教育局 退休

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