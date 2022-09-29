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教官留校園 蔡英文：可教學生基本軍事知識

記者蔡晉宇、林縉明／台北29日電
民進黨中常會昨天討論到教官是否留在校園的議題。當年學生團體呼籲「教官退出校園，落實教育正常化」，還有學生穿起教官制服陳情。(本報資料照片)
民進黨中常會昨天討論到教官是否留在校園的議題。當年學生團體呼籲「教官退出校園，落實教育正常化」，還有學生穿起教官制服陳情。(本報資料照片)

民進黨中常會昨天討論到教官是否留在校園等議題。據轉述，民進黨主席蔡英文在會中提到，有支持者說教官留在校園也不錯，可以教學生基本的軍事知識；但民進黨立院黨團總召柯建銘在會中表明，全世界沒有任何一個國家有教官在校園，轉型正義不能走回頭路。

民進黨中常會昨天邀請黑熊學院發起人沈伯洋專案報告「全民防衛」。與會者轉述，在討論教官是否退出校園議題時，柯建銘提到，黨政軍退出媒體、教官退出校園、返還不當黨產，是當時立法脈絡與過程，「這是不可能逆回來，這是台灣民主重要發展課題」。

柯建銘事後受訪表示，民進黨從黨外時期就一再主張黨政軍退出媒體、教官退出校園、返還不當黨產，不當黨產相關條例已經在二○一七年立法，黨政軍退出媒體在扁政府時代完成，教官退出校園在二○一三年已經做出決議，八年內要完成，如果因為全民國防把教官留在校園，並不合適，必須要依照當初的決議。

至於教官如何退出校園，柯建銘說，教官退出校園後可以成為種子教官，也可以歸建部隊，有相關機制在處理，既然已經在做，轉型正義不能走回頭路。

與會人士轉述，沈伯洋在常會中介紹了聯電前董事長曹興誠贊助六億元的黑熊學院工作內容，並說目前黑熊學院報名情況踴躍，男女比例各半，許多甚至是本來不太關心政治的人。黑熊學院課程主要是讓民眾了解戰爭發生時可能的狀況，希望能讓人民在戰爭發生時不慌亂並提前做好準備，課程也包含了「中國領導狀況」、「急救」、「認知作戰」等。

蔡英文聽取報告之後表示，全民國防必須透過全體國民的參與，打造最堅實、韌性的防衛戰力，展現台灣自我防衛的決心與能力，讓每一個人都能為家園盡一份心力，同時也要繼續和全球民主夥伴，一起捍衛民主自由的價值，保護民主體制，堅定捍衛主權與國家安全。

她表示，全民防衛的工作必須中央和地方一起努力；透過各級政府與警消、醫護、民防團體共同演練，將民防意識融入日常生活中，確保戰爭或災害發生時，能夠在最短時間快速應變，減少生命財產損失。

民進黨 蔡英文

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