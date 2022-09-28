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義務役延長？邱國正：盼年底有結論

記者鄭媁／台北28日電
國防部長邱國正。(本報資料照片)
國防部長邱國正。(本報資料照片)

台灣義務役期是否延長為一年，備受矚目。國防部長邱國正在立法院答詢時表示，義務役延長攸關年輕人權益，茲事體大，國防部會慎重考量，期望在今年年底前會有結論。

行政院長蘇貞昌表示，人民當兵義務是否要延長，涉及整個國家防衛力量，相關員額、訓練場所等都必須嚴密盤整，也要徵詢相關專家學者各方意見、整合各部會，目前還在整理中，怎麼做也會有預告期，時候到才能對外公布，「不會偷偷摸摸做」。

至於是否會參考美國前國防部長艾思博「全民皆兵」的建議？蘇貞昌說，台灣是民主國家，會注意各方意見，「要怎麼做，以我國為主體考量」。

國民黨立委李德維質詢，有關義務役期延長，何時會公告？邱國正表示，此事攸關年輕人的權益，國防部會慎重考量，目前有點眉目，但因此事涉及跨部會，牽涉不只軍方，各部會之間的問題，還要再進一步協調，目前一切進展順利。

何時會有結論？邱國正回應，考量公告後還要一年才能執行，如果又跨過元旦的話，又得再跨過一年，因此「希望在今年底之前」。

他也表示，公告的時間完全沒考量到選舉問題，現在工作一直在進行，國防部也請教很多年輕人的建議，都一步一步按照階段在進行中。

國防部 國民黨

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