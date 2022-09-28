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楊蕙如關西機場事件侮辱外交官 聲請釋憲獲受理

記者王宏舜／台北28日電
「卡神」楊蕙如。(本報資料照片)
「卡神」楊蕙如。(本報資料照片)

「卡神」楊蕙如在日本關西機場事件時率網軍汙衊駐大阪辦事處，法院認定她是網軍業主，下線蔡福明在網路發文，依侮辱公務員執行之職務罪各判刑5個月定讞。她認為高院適用的刑法第140條違反憲法平等、言論自由、比例、法律明確性及罪刑相當原則，聲請法規範憲法審查，憲法法庭已受理。

立法院去年底刪除刑法侮辱公署罪，一、二審都認為楊蕙如與蔡福明犯行包含侮辱公署罪，高院考量該罪刪除，刑度略減，但認為兩人隨意謾罵，戕害公務員依法執行職務尊嚴「實在不應該」。

楊蕙如主張，刑法140條限制人民受憲法保障的高價值政治性言論自由，條文欠缺急迫性、特別重要的公共利益，墨守成規執意以嚴刑峻法介入人民言論自由，有重新審視和檢討必要。

憲法法庭將楊案併入彰化地方法院申股法官聲請案，聲請法官審理彰化監獄管理員、伸港鄉公所建設課長、警員執勤遭受刑人與人民辱罵，分別以侮辱公務員、侮辱公署、公然侮辱罪起訴案，質疑抽象國家法益是否為刑法欲保護的法益，主張公務員尊嚴、國家威望不應建立在刑罰上。

強颱「燕子」2018年9月4日重創日本關西，6日PTT網站有批駐日代表處貼文，接著出現另篇爆卦文，替駐日代表謝長廷說項，更帶風向批大阪辦事處，間接導致時任大阪辦事處長蘇啟誠輕生。後來查出爆卦文章是蔡福明所寫。

高院認定楊女透過Line「高雄組」群組選特定文章指示成員「帶風向」，再由蔡將截圖轉給楊女，以提供組織工讀金，是共同正犯。

高院 日本 監獄

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