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長榮集團爭產風波 弟弟派同盟裂解

記者何醒邦／台北28日電
長榮經營權之爭峰迴路轉，張家老大張國華與老三張國政傳出已有共識，引發弟弟派同盟生變，27日不僅長榮國際董事長鄭深池請辭、張國煒也宣布辭去立榮董事長，專注全力衝刺星宇航空業績。圖星宇與長榮航空班機在機坪上交錯。(記者黃仲明／攝影)
長榮經營權之爭峰迴路轉，張家老大張國華與老三張國政傳出已有共識，引發弟弟派同盟生變，27日不僅長榮國際董事長鄭深池請辭、張國煒也宣布辭去立榮董事長，專注全力衝刺星宇航空業績。圖星宇與長榮航空班機在機坪上交錯。(記者黃仲明／攝影)

長榮集團爭產風波峰迴路轉，哥哥派張國華「邊打邊談」策略奏效，弟弟派同盟生變，昨天爆出請辭潮，先是張家老二張國明所屬的祥陽慈善基金會請辭長榮國際（EIC）董事職務；張家兄弟的姊夫鄭深池也同步辭任EIC董事長；星宇航空董事長張國煒也辭去立榮航空董事長，並表示長榮集團在兄長共同努力下，各企業業績蒸蒸日上。

熟悉經營權的律師說，假使弟弟派兩席董事都正式辭職，接下來長榮國際EIC就要面臨補選董事，屆時哥哥派肯定過半獲勝。

據了解，哥哥派近期先回防弟弟派股權根據地「張榮發慈善基金會」，9月底將召開的訴願會，攸關弟弟派能否保住地位。另一方面，大哥也不放棄與弟弟派溝通，7月張家兄弟代理人初步會談，討論解散控股公司EIS（巴拿馬商長榮國際）與EIC。

泛弟弟派接連爆出請辭潮，主要是張國明不滿老三張國政多次與大哥私下互動。泛弟弟派似已分崩離析，隨之而來的長榮國際董事補選，讓擁股權優勢的大哥，勝券在握。

長榮集團控股公司2月被弟弟派拿下，長榮國際2月改選董監時，泛弟弟派聯盟奪得4席過半席次，贏了哥哥派張國華，弟弟派並推姊夫鄭深池為董事長；但過了大半年，兄弟經營權大戰仍持續延燒，張國華近期仍猛打弟弟派的股權根據地：慈善基金會，也不放棄與弟弟派持續接洽。

引人注意的是，在兩次遺囑執行人會議中，討論議題涉及EIS與EIC的解散議題，唯獨老二張國明都沒出席。知情人士說，張國明認為，原本泛弟弟派組成同盟，要一起合作攻下大哥，但7月時，張國政竟先找大哥私下談，「張國明覺得不受尊重，第2次會議還是沒去參加。」

而EIC若解散，覺得不受到尊重的，還有EIC董事長鄭深池。「鄭深池是EIC當權者，且當初是張國政找鄭深池來，張國明、鄭深池、張國煒都曾站在風頭上，有些還既出錢又出人，就只有張國政一直隱藏在背後。」業界人士說。

市場人士解讀，長榮弟弟派建立在共同對抗大哥的目標上，張國明、張國政、張國煒、鄭深池等人經營理念與行事風格本就大不同，沒想到互信不足的未爆彈，昨天一一引爆。長榮國際表示，董事長鄭深池已向公司請辭；另張國明所屬的財團法人祥陽慈善基金會，也同步辭任長榮國際董事職務。

接著，張國煒也辭去立榮董事長，聲明裡指出「代管立榮航空期間，家族兄長間已建立起良好的溝通平台，據了解大哥張國華與三哥張國政已展開多次會晤，家族紛擾可望朝向和諧、良善方向進行」，代管立榮的階段性任務也告一段落。

鄭深池也發布聲明，指出他先前是受故創辦人張榮發先生大部分遺族委託，才出任長榮國際董事長，希望藉長者身份，提供一個平台，讓張家兄弟追求和諧。但因張國政已呼應他人；張國明自始至終就對集團經營權沒有興趣；張國煒已自創星宇集團，多次公開表示不會再與長榮集團有任何瓜葛。鄭深池表示，他的階段性任務告一段落，退出與長榮經營權有關之任何事務。

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